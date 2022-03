Marica Pellegrinelli e William Djoko fidanzati?/ Eros Ramazzotti felice della svolta…

Nuovo amore per Marica Pellegrinelli, ex moglie di Eros Ramazzotti? Secondo alcune indiscrezioni, la modella frequenterebbe da alcuni mesi William Djoko, dj e produttore musicale di genere house. I due si sarebbero conosciuti durante una vacanza ad Ibiza e avrebbero cominciato a frequentarsi. L’ufficializzazione ancora non c’è, ma Marika Pellegrinelli e William Djoko non si nasconderebbero e più volte sarebbero stati pizzicati insieme. Discreta e riservata, dopo l’importante storia d’amore vissuta con Eros Ramazzotti con cui ha avuto due figli, Raffaela Maria e Fabrio Tullio, la Pellegrinelli avrebbe riaperto il cuore all’amore.

Nonostante i rumors su una relazione tra Marica e William Djoko circoli da alcuni mesi, i due non hanno ufficializzato ancora la storia sui social. Tuttavia, pare che la storia tra i due vada avanti e il settimanale Oggi ha svelato la reazione di Eros Ramazzotti di fronte alla storia dell’ex moglie.

Marica Pellegrinelli e William Djoko: la reazione di Eros Ramazzotti

Il settimanale Oggi, nel numero in edicola, in un articolo firmato da Alberto Dandolo, svela la reazione di Eros Ramazzotti di fronte a quello che sarebbe il nuovo amore dell’ex moglie. Stando a quello che scrive Alberto Dandolo, Ramazzotti sarebbe felice della nuova storia della madre dei due figli più piccoli.

“Eros è assai contento della svolta sentimentale della sua ex – sottolinea il magazine Oggi – soprattutto alla luce della serenità e dell’entusiasmo con cui i suoi due figli stanno vivendo questo nuovo ingresso nelle loro vite”. Per ora, tuttavia, la Pellegrinelli non commenta il gossip che la riguarda.

