Marica Pellegrinelli: “Eros Ramazzotti? Non ero felice”/ “Gli voglio bene, auguro…”

Marica Pellegrinelli si racconta senza filtri, con parole liberatorie, in una lunga intervista rilasciata ai microfoni del settimanale F. Molto riservata, mamma innamorata dei suoi bambini, Raffaela e Gabrio, la modella parla della fine del suo matrimonio con Eros Ramazzotti. Un amore nato quando la Pellegrinelli era molto giovane e che ha vissuto intensamente. “Per la prima volta mostro qualcosa di privato del mio carattere senza essere politicamente corretta”, dice nell’intervista a F. “Ho cercato di essere senza filtri ed è stato liberatorio. Nella mia vita Eros avrà sempre rilevanza. Se però ti accorgi di non essere felice, devi trovare il coraggio di andare a cercartela la felicità. Io non l’ho ancora trovata”.

Quando ha incontrato Eros Ramazzotti, Marica Pellegrinelli aveva solo 21 anni. Follemente innamorata, ha messo su famiglia con colui che è poi diventato suo marito. «Quando ti innamori di un uomo che ha 25 anni più di te, e che vuole un figlio a tutti i costi, ti viene naturale cercare di farlo felice. Io a ventuno anni non pensavo di diventare mamma. Raffaela è stata cercata per amore. Mi dicevo: avrai tutto il tempo per seguire le tue ambizioni», ha aggiunto la Pellegrinelli.

MARICA PELLEGRINELLI: “AUGURO IL MEGLIO AD EROS RAMAZZOTTI E LUI A ME”

Con la fine del matrimonio, l’amore tra Marica Pellegrinelli ed Eros Ramazzotti si è trasformato in affetto sincero. Uniti dall’amore per i loro bambini, l’artista e la Pellegrinelli continuano a volersi bene e a sentirsi regolarmente. «Parliamo cento volte al giorno. Ci siamo lasciati alle spalle i dispiaceri: quando un matrimonio finisce è importante dare un valore al tempo passato insieme. All’inizio, a emozioni ancora fresche, lo fai per dovere. Ma il tempo cura le ferite. Oggi mi fa piacere vedere Eros. Ciascuno di noi merita di essere felice. Gli voglio bene, gli auguro il meglio. E lui a me», ha spiegato Marica. Quello tra la Pellegrinelli e Ramazzotti è stato un grande amore come ha raccontato la modella che, fino a quando i bambini non andavano a scuola è riuscita a seguire il marito anche in tour. «Quando metti su famiglia con un artista importante, quella vita non è fattibile. Bellissime esperienze i tour, ma ero sempre sola con i bambini. Finché i bambini non sono andati alla scuola dell’obbligo seguivo sempre mio marito in tour. Poi ho smesso. E infatti è finito anche il matrimonio», ha concluso.



