Marica Pellegrinelli, ex moglie di Eros Ramazzotti/ “Ecco perché tra noi è finita”

Marica Pellegrinelli e i veri motivi della rottura con Eros Ramazzotti: “Era sempre in tour e poi…”

Anche Marica Pellegrinelli è stata una donna importante nella vita sentimentale di Eros Ramazzotti. Infatti i due hanno vissuto una splendida storia d’amore, seppur breve. Oggi Marica, che ha ben venticinque anni in meno del cantante, si è rifatta una vita ed è felicemente impegnata. Ad ogni modo, recentemente, la fotomodella è tornata a parlare del suo vissuto insieme ad Eros Ramazzotti, lasciandosi scappare parole piuttosto pesanti nei confronti del cantante e riguardo i veri motivi della rottura. “Bellissime esperienze i tour, ma ero sempre sola con i bambini”, ha sottolineato amareggiata Marica.

“Finché i bambini non sono andati alla scuola dell’ obbligo seguivo sempre mio marito in tour. Poi ho smesso. E infatti è finito anche il mio matrimonio“, ha tuonato la modella nel corso di una bella intervista rilasciata al settimanale femminile F. Tuttavia, Marica Pellegrinelli ha deciso di mantenere buoni rapporti con il suo ex e con la figlia di lui, Aurora. “Lei è come una figlia per me, è famiglia. Certi rapporti sono per sempre”, ha detto.

Marica Pellegrinelli ed Eros Ramazzotti: “L’amore si è trasformato e resta”

Nonostante le ruggini e le incomprensioni legate al passato, Marica Pellegrinelli ed Eros Ramazzotti mantengono rapporti sereni e civili, questo perché l’amore può anche finire, ma il rispetto e l’affetto no. Oltretutto la Pellegrinelli ha già voltato pagina da un pezzo, sentimentalmente parlando. La fotomodella infatti fa coppia fissa con William Djoko, con cui la sintonia è a livelli massimi. Il famoso deejay, attualmente, è impegnato in giro per il mondo con la sua musica, ma il suo punto di riferimento ormai è Milano, dove c’è la la sua dolce metà ad attenderlo, tra baci e abbracci che non mancano mai. Marica Pellegrinelli sembra quindi aver messo una pietra sopra sul passato. Per lei, il presente ed il futuro si chiamano William Djoko.

Ricordiamo che l’amore con Eros Ramazzotti era sbocciato nel 2009, il matrimonio invece era arrivato nel 2014; in seguito i due figli, Raffaela Maria e Gabrio Tullio, per poi arrivare alla separazione. “Sono stati dieci anni meravigliosi, insieme abbiamo costruito una famiglia bellissima e siamo stati felici in modo indimenticabile”, hanno dichiarato nel 2019, in una nota congiunta. Eros e Marica in seguito hanno confermato di aver mantenuto rapporti sereni, dato che “l’amore che è stato si è trasformato e rimane”.











