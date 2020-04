Marica Pellegrinelli “Ritorno di fiamma con Eros Ramazzotti? Balle”/ “Cerco rispetto”

Pubblicità

Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli sono tornati insieme? È questa l’indiscrezione delle ultime ore. L’ennesimo gossip sui due ex è lanciato da Novella 2000 e vorrebbe dunque un ritorno di fiamma inaspettato quanto eclatante. Ma le cose stanno davvero così? Stando a quanto dichiarato dalla Pellegrinelli, assolutamente no. In un lungo post apparso (e poi scomparso) tra le storie di Instagram, la modella ha deciso di mettere a tacere tutti i gossip sul suo conto. “Ho migliaia di foto, di video degli anni passati – ha esordito la modella, come riporta il Giornale – dei miei piccoli viaggi, momenti che se avessi voluto condividere chissà quanti articoli – like e interviste avrei ottenuto, non avete nemmeno lontanamente idea. Quante proposte, collaborazioni, copertine, ospitate, opportunità abbia rifiutato per tutelare la mia privacy, perché? Perché ha deciso”, ha ammesso.

Marica Pellegrinelli sbotta su Instagram: “Abbiate la decenza di rispettare la mia scelta”

Il lungo sfogo social di Marica Pellegrinelli continua con un appello a chi continua a mettere la sua vita privata e amorosa sui giornali. “Abbiate la decenza di rispettare la mia scelta e di inventarvi ogni settimana qualcosa.” ha tuonato la modella. Che ha poi aggiunto: “Fuori è pieno di gente che non vede l’ora di essere sbattuta su una copertina di gossip. – così chiude – Comunicazione di servizio, quando i giornalisti scrivono: “fonti vicine alla coppia”, “amici confermano”, “dicono che” sono tutte balle. È un trucchetto per evitare una denuncia e poter scrivere quello cavolo gli pare”. Una presa di posizione netta, che sembra chiaramente smentire il ritorno di fiamma con Eros Ramazzotti.





