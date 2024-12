La giornalista e conduttrice Paola Ferrari sarà ospite questa sera, 27 dicembre, a Storie di donne al bivio in prima serata su Rai 2. Nel corso dell’intervista, ha svelato di aver avuto una storia con Eros Ramazzotti e ha raccontato del suo flirt con Alberto Di Monaco. Ma, andiamo a conoscere meglio chi è Paola Ferrari, scavando curiosità e retroscena inediti sulla sua vita e carriera.

Paola Ferrari nasce il 6 ottobre 1960 da papà Angelo e mamma Marisa Ferrari. Paola inizia la sua carriera nel mondo dello spettacolo come fotomodella nei fotoromanzi della rivista Grand Hotel. Successivamente, lavora come giornalista per Telenova e realizza diversi servizi per la Domenica Sportiva della Rai, programma che poi presenterà fino al 1999. Negli anni 2000, la giornalista approda al Tg2 prima nella rubrica Costume e Società e, successivamente, nella conduzione del telegiornale delle 13. Un momento cardine per lei arriva nel 2003, quando diventa la prima donna della storia a condurre 90° Minuto. Nel 2005, partecipa a Ballando con le stelle, mentre 2008 si candida alla Camera dei Deputati. Infine, nel 2022 la Ferrari dice ufficialmente addio alla Rai, per dedicarsi alla società di produzione e distribuzione cinematografica Lucisano Media Group.

Per quanto riguarda la vita privata, Paola è legata dal 1993 a Marco De Benedetti, imprenditore e manager figlio di Carlo De Benedetti e presidente del gruppo GEDI. I due convolano a nozze il 10 aprile 1997 e insieme hanno due figli: Alessandro e Virginia, nati nel 1999 e nel 2000. Prima di conoscere Marco, però, Paola è stata fidanzata con due uomini molti noti del mondo dello spettacolo. Proprio durante l’intervista rilasciata a Storie di Donne al Bivio, ha svelato di aver avuto una storia con Eros Ramazzotti nel 1986. I due, tuttavia, si sono lasciati a causa dei discografici, che non vedevano di buon occhio la loro relazione.

Intervistata da Monica Setta, Paola Ferrari ha ammesso di aver avuto una liason segreta con il principe Alberto Di Monaco, che ha descritto come un uomo “passionale ed empatico“. “Ci siamo rivisti e mi ha anche invitato, ma ero già sposata e innamorata di mio marito come sono oggi”, ha ricordato. La giornalista ha parlato più volte della sua lotta contro il tumore. Nel 2014, è stata operata per rimuovere un carcinoma al viso e, nel gennaio 2024, ha rivelato di doversi sottoporre a un nuovo intervento per l’asportazione di un tumore della pelle, simile a quello affrontato quasi dieci anni prima.