Marichka Padalko, giornalista perde dente in diretta/ Video, la reazione sorprende

Si chiama Marichka Padalko la giornalista e presentatrice del Tg del canale ucraino 1 + 1 che è incappata in un problema alquanto inaspettato. Durante la presentazione di una delle notizie del giorno, la giornalista ha perso un dente. Un imprevisto che ha cercato di nascondere, prendendolo prima che potesse cadere a terra e in modo vistoso, ma che non è comunque apparso inosservato. L’episodio è accaduto mercoledì scorso, 15 luglio, in diretta. Marichka Padalko appare sorridente nella scena, ripresa e poi postata anche su Instagram da una utente, prima di perdere uno dei denti della parte superiore, nonché centrale. Si vede infatti chiaramente la caduta improvvisa del dente e la presa a volo della conduttrice, che ha però reagito da vera professionista.

Giornalista perde il dente in diretta: come ha reagito?

Marichka Padalko, dopo aver preso tra le mani il dente caduto, ha continuato a condurre il Tg come se nulla fosse e senza far trasparire alcun imbarazzo, dispiacere o altra emozione. È rimasta dunque seria ed impassibile, reazione che ha conquistato i complimenti del pubblico. L’imbarazzo è arrivato probabilmente dopo, non appena andato in onda il servizio da lei presentato proprio durante l’incidente. Non sono mancati i messaggi degli utenti di Instagram che hanno suggerito che si trattava di una corona o di una capsula e non di un incisivo. Questa, dunque, la motivazione dell’incidente. Tra i messaggi social, si legge: “Poverina. Io al suo posto avrei cominciato a piangere”, e ancora “Questo video è divertente e triste allo stesso tempo”.





