Marie is on fire – un amore in fiamme, Canale 5/ Trama e cast del film (17 luglio)

Marie is on fire – un amore in fiamme, Christine Eixenberger protagonista

La programmazione televisiva di Canale 5 per il pomeriggio di questo venerdì 17 luglio alle ore 16:30 la messa in onda del film di genere drammatico sentimentale Marie is on fire un amore in fiamme. Si tratta di una pellicola tedesca realizzata nel 2016 e proposta direttamente sul circuito televisivo per la regia di Edzard Onneken il quale ha dato il proprio contributo per quanto concerne lo sviluppo del soggetto e della sceneggiatura. Nel cast sono presenti Christine Eixenberger, Stefan Murr, Wolfgang Fierek, Saskia Vester, Katharina Muller Elmau e Sylta Fee Wegmann.

Marie is on fire – un amore in fiamme, la trama del film

Ci troviamo in una piccola cittadina della regione della Baviera in Germania. In questo territorio vivono una giovane bella donna di nome Marie, insieme al proprio fidanzato Stefen. La loro relazione va avanti felicemente da diversi anni e tutto lascia presagire in un lieto happy end con tanto di cerimonia nuziale. Il loro amore si è dimostrato estremamente forte nonostante entrambi siano genitori di un figlio avuto in precedenti relazioni. I due hanno deciso di convolare a nozze ed infatti iniziano ad occuparsi di tutti i preparativi per una cerimonia che dovrà essere molto differente dal solito. In particolare, hanno deciso di utilizzare un vecchio fienile effettuando una serie di allestimenti. Tuttavia i preparativi non saranno particolarmente agevoli anche perché durante alcuni lavori improvvisamente scoppia un pericoloso incendio che rischia di rovinare ogni cosa, mettendo peraltro in grave pericolo la vita dei due innamorati. Per ottenere immediato supporto i due chiamano immediatamente la vicina caserma dei Vigili del Fuoco con l’arrivo sul posto di alcuni esperti tra cui anche il papà della stessa Marie che è un vigile del fuoco. Purtroppo nonostante l’intervento piuttosto repentino ed immediato la squadra giunta sul posto non riesce a salvare il fienile e soprattutto ad evitare il peggio. In questa vicenda Marie non solo sarà più che mai decisa nel portare avanti il proprio amore con Steffen, ma si renderà conto che il corpo di pompieri presente nella sua piccola cittadina non sia per nulla adatto nel gestire problematiche ed emergenze di vario genere come nel caso di un incendio. Avendo in parte ereditato dal padre la passione per questo genere di professione, decide a sua volta di occuparsi della vicenda e soprattutto di organizzare al meglio il corpo dei vigili del fuoco. Spenderà tutte le proprie risorse per occuparsi della vicenda e soprattutto mettere in essere una squadra speciale composta da alcuni volontari che altri non sono se non semplici cittadini con la voglia di dare il proprio contributo alla comunità per consentire maggiore sicurezza e tutela. La donna si dimostrerà particolarmente adatta a questa tipologia di esigenza, ma al tempo stesso dovrà fare i conti con i contraccolpi che inevitabilmente ci saranno per quanto riguarda la sua sfera sentimentale.

