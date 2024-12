Fabio Cannone, scontro con Gemma Galgani a Uomini e Donne

Scontro tra Fabio Cannone e Gemma Galgani nella puntata di Uomini e Donne dell’11 dicembre 2024. Maria De Filippi apre la puntata con un filmato che riassume quanto accaduto con Fabio nelle scorse puntate con riferimento alle varie segnalazioni. In studio arriva Fabio che si accomoda di fronte a Gemma. Maria De Filippi, così, legge una lettera che il cavaliere ha deciso di scrivere a Gemma per esprimere la propria persona sulla sua persona.

“È chiusa, falsa, bugiarda, una donna di teatro, le piace stare in tv, ha fatto di tutto per cercare qualcosa di male in me e non riesce ad aprire il suo cuore”, le dure parole di Fabio. Tina Cipollari dà ragione a Fabio e ribadisce di essere convinta che a Gemma, in realtà, non piaccia affatto il cavaliere ma Gemma ribatte spiegando anche di aver ricevuto altre segnalazioni sul suo conto.

Gemma Galgani non accetta le accuse di Fabio e Tina Cipollari e svela cosa accadeva quando uscivano insieme. “Una volta finita l’esterna, finiva il film. Alzava una barriera” dice Gemma che poi parla di una segnalazione in cui il cavaliere è in compagnia di una donna che altri non è che la compagna del cugino. “Credete a lui! Lui scappava quando doveva stare con me” ribatte la dama mentre Fabio si difende e lancia una nuova accusa – “Ma dov’era il tuo desiderio di fare l’amore con me? Tu non sai niente dell’amore”.

Fabio ribadisce di essere innamorato ma di non trovare in Gemma una donna che sa cosa significhi amare. “Tutti sanno quello che ho fatto per amore. Io ho fatto i fatti, tu solo parole. Tu non giochi con i miei sentimenti. Di me non sai niente”, conclude Gemma.