Prosegue l’inchiesta di Cartabianca, programma di Rete 4 in onda tutti i martedì sera, sul Calippo Tour. Cristina Pantaleoni, la giornalista che si sta occupando del caso, ha ricordato inizialmente la telenovela fra Paolina, una delle due giovani ragazze protagoniste del Calippo Tour (l’altra si chiama Ambra), e il Dottor Bavaro, personaggio divenuto famoso sui social in particolare nell’ultimo anno. Paolina era rimasta incinta proprio dal dottor Bavaro e nonostante quest’ultimo inizialmente avesse negato di essere il padre alla fine il figlio sarebbe risultato proprio suo con tanto di test della paternità.

I due si sono riappacificati, guadagnando anche un sacco di follower da questa vicenda “Ma un nuovo litigio ha arricchito questa separazione” e Paolina ha fatto sapere via social di aver abortito per tornare a fare il Calippo Tour “Ancora più carica di prima”.

CALIPPO TOUR: L’AGENZIA DI ICE BOY

Cristina Pantaleoni ha ricordato come dietro tutto questo vi sia un’agenzia con sede in Romania che fa capo ad Ice Boy e che è un manager “che gestisce tantissime ragazze”. Ma attenzione perchè nel mondo di OnlyFans non esiste solo l’agenzia che segue Ambra e Paolina visto che quello dei manager è un fenomeno molto diffuso.

“Nelle scorse settimane, mentre stavamo lavorando con una nostra attrice sulla prostituzione giovanile online, veniamo contattate proprio da una di queste agenzie”. La giornalista quindi precisa: “Tra i messaggi che ci sono arrivati ci incuriosisce questo. Si presenta come Boris e ci dice che è in collaborazione con un OnlyFans manager e che stanno portando avanti un’altra ragazza di 19 anni”. Poi il manager aggiunge: “Se pensi che questo sia il tuo mondo fammi sapere”.

CALIPPO TOUR: E IL CONTATTO SCOVATO ONLINE DA CARTABIANCA

La giornalista di Cartabianca ha quindi risposto alla richiesta e Boris ha spiegato meglio il progetto che hanno in mente, ovvero “un’house” (non si sa bene a cosa si riferisca) dove ci saranno altre 2 possibili ragazze di 18 e 19 anni per poi “agganciarvi ad un manager per pubblicizzarvi”.

La giornalista precisa che si tratta di un progetto riguardante una casa di content creator di OnlyFans gestita da loro, un’agenzia. “Vuole sapere se viviamo da soli, se siamo indipendenti economicamente e che tipo di rapporti abbiamo con i nostri genitori”. La giornalista e l’attrice si presentano quindi all’incontro e la prima domanda che gli fa il loro interlocutore, alonato e con la voce camuffata, è se la giovane abbia davvero almeno 18 anni. Vengono quindi spiegati i dettagli: “Con il tuo account OnlyFans trattiene il 20% del tuo guadagno quindi ne trarresti l’80% e di quell’80% se vieni seguita da un manager il minimo che si prende è il 50%”.

CALIPPO TOUR: “IL MANAGEMEN E’ TOSTO, SONO LORO A SCRIVERE I MESSAGGI”

Una cifra non indifferente e l’interlocutore precisa: “E’ tanto perchè il management è tosto, gestisce la frequenza di contenuti e quali contenuti portare ogni settimana. Ti consiglio il manager perchè ti gestisce i messaggi. Il manager paga uno per scrivere i messaggi, non è mai la ragazza che risponde. Generalmente ci sono fotografi, cameramen, poi c’è quello che scrive e c’è il commercialista”.

C’è quindi una sorta di catena di montaggio per ogni creator di OnlyFans, un lavoro quindi molto complesso ma nel contempo redditizio. “Il guadagno – ha proseguito l’uomo – è scoppiato in particolare dal 2021-2022 e si sono quindi create molte agenzie legali con partita iva”. Lo stesso aggiunge che: “La cosa buona di avere un manager sono le collaborazioni, ragazze che pubblicizzano altre ragazze. Può scegliere cosa fare? Viene sempre… come dire… consigliata, però c’è un motivo perchè diciamo che se si va a ricercare in rete si trova meglio”.

CALIPPO TOUR: “DURANTE GLI INCONTRI CON I FAN…”

L’agenzia indirizza quindi la ragazza verso contenuti più ricercati, tra cui gli incontri con i fan. “So di tour – precisa ancora l’uomo – dove si fanno incontri e tappe che gestisce il manager e la percentuale se la prende”. Anche in caso di incontri sessuali con i fan i guadagni vanno quindi al manager. L’attrice (fingendo) fa notare che è molto simile alla sua attività di prostituzione online, ma l’uomo replica: “La differenza è che tu sei localizzata a Roma mentre OnlyFans è localizzato in tutto il mondo”.

La giovane fa anche notare come il tutto non sembrerebbe legale ma lui replica: “Secondo me sì. I contenuti? Alcune volte li si cede al manager mentre altre no, a volte vengono ceduti mentre altre volte non è necessario e vengono solo gestiti, quando fai l’accordo devi leggerlo bene, devi pensare ad ogni cosa, perchè qualsiasi cosa ti può molto fregare, dipende molto da te, per te è un investimento e anche per me lo è”, prima di congedarsi.