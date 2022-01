Marie Robert, chef ospite di Masterchef/ “Vedo piatti che sembrano fatti da un bimbo”

In Italia è diventata famosa grazie alla sua partecipazione a Masterchef, in veste di ospite, dove si è divertita a dettare il tema dell’Invention Test ai concorrenti, valutando poi le loro creazioni. In Svizzera, invece, era già un volto molto noto e affermato. La chef Marie Robert, infatti, appare molto spesso in televisione e sulle riviste specializzate per parlare della sua cucina e della sua creatività in cucina. “Le goût, où est le goût”, ha suggerito più volte agli aspiranti masterchef italiani, durante le registrazioni del programma.

Masterchef Italia 2021, ed.11 4a puntata/ Diretta e eliminato: la prima Golden Mystery Box

Si è rivelata molto cordiale e sorridente con tutti, ma anche cinica e spietata nei commenti sui piatti che ha visto finire sotto i suoi occhi. Qualche piatto, addirittura, ha preferito non commentarlo, ma in alcuni casi proprio non si è riuscita a trattenere e ha sfoderato delle vere e proprie frustate per l’autostima dei cuochi. “Vedo un piatto che sembra fatto da un bambino”, oppure “Mancano i sapori e non c’è originalità”.

Masterchef Italia 2021, ed.11 3a puntata/ Tra esterne e Mistery Box e primo eliminato Giulia

Marie Robert, dalla Svizzera a Masterchef Italia: la passione per la cucina ereditata dalla nonna

Il suo modo di fare ha certamente catturato il pubblico, forse perché è apparsa poco costruita, televisivamente parlando, e ha dato l’impressione di essere se stessa. Marie Robert si è semplicemente affidata alla sua preparazione tecnica e alle sue competenze per supportare i ragazzi, ma anche per fargli capire gli errori commessi durante le loro preparazioni. Nel suo percorso c’è il talento innato, ma anche la voglia di studiare e migliorarsi, oltre ai preziosi consigli della sua amata nonna che in cucina le ha trasmesso soprattutto l’amore per i piatti. La stessa passione che Marie Robert porta con se, ovunque vada, anche a Masterchef, dove in poco tempo è entrata nel cuore del pubblico e dei telespettatori.

LEGGI ANCHE:

CONCORRENTI MASTERCHEF ITALIA 11, CHI SONO?/ Ecco tutti i promossi alla Masterclass

© RIPRODUZIONE RISERVATA