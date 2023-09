Mariella, chi è la moglie di Lorenzo Remotti/ Sorpresa al Grande Fratello 2023: “16 anni che stiamo insieme”

Chi è Mariella, la moglie di Lorenzo Remotti del Grande Fratello 2023

Mariella è la moglie di Lorenzo Remotti, concorrente del Grande Fratello 2023. La coppia è sposata e vive a Pozzolo Formigaro, in provincia di Alessandria. Mariella e Lorenzo formano una bellissima coppia e lavorano nella bottega di proprietà della donna. Proprio il concorrente del GF ha raccontato: “lei è il capo, io sono il garzone”. Ma chi è Marietta? La moglie di Lorenzo è la proprietaria del negozio di scarpe dove lavora Lorenzo. I due sono innamorati e felici e dalla loro unione è nato il figlio Dante. Proprio all’interno della casa il concorrente si è sbottonato con gli altri coinquilini raccontando qualche indiscrezioni in più sulla compagna. ”

“Siamo sposati dal 2012. Avevo 25 anni, ne ho 37 ora. Stiamo insieme dal 2007, sono 16 anni che stiamo insieme” – ha detto Lorenzo che parlando della moglie ha aggiunto – “mia moglie la chiamo La Pantera Rosa, perché ha un mood british, vede e sente tutto a passo felpato. Te magari sei convinto di avergliela fatta sotto il naso, e lei ti ha già sgamato”.

Mariella e Lorenzo Remotti: il loro amore al Grande Fratello 2023

Mariella e Lorenzo Remotti del Grande Fratello 2023 formano una bellissima coppia. I due condividono non solo lo stesso lavoro, visto che Lorenza lavora come calzolaio presso la bottega di proprietà della compagna, ma anche la vita privata. “La cosa bella di mia moglie è che io non sono mai riuscito (non fraintendetemi) a conoscerla al 100%, perché lei mi ha sempre lasciato la finestra un po’ aperta per conoscerla, giorno dopo giorno. E c’è sempre stato questo interessamento” – ha confessato il coinquilino del Grande Fratello 2023.

Un rapporto che va avanti da 16 anni e che cresce sempre come ha precisato il concorrente: “nel mio caso non esiste che io vado a cena con mia moglie, dopo 16 anni, e guardo il telefono. Sì, magari lo guardo per vedere se mi ha scritto un amico, ma io e lei abbiamo un dialogo. Non ci manca mai”.











