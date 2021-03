Marika Sacco, moglie Giovanni Vernia/ “Il nostro è stato un legame importante”

Marika Sacco è la moglie di Giovanni Vernia, il comico e conduttore di PrimaFestival 2021, la striscia quotidiana dedicata al Festival di Sanremo 2021 in onda su Rai1 poco prima della diretta della kermesse canora. Un grande amore lega il comico alla donna che poco prima del matrimonio lavorava come impiegata alle poste. I due si sono incontrati giovanissimi a Roma e poco dopo è nato l’amore. Oggi sono una coppia felice ed innamorata e hanno anche due splendidi figli di nome Matilde e Giulio Louis rispettivamente di 11 e 9 anni. Marika è stata fondamentale nella vita artistica del comico visto che è stata proprio lei a motivarlo nonostante le mille difficoltà. Marika, infatti, ha sempre creduto nel talento di Giovanni supportandolo ed esortandolo a non arrendersi mai; anzi ogni volta era lei a tirarlo su quando qualcosa non andava per il verso giusto. Oggi la donna non è solo la compagna di vita, ma anche il suo braccio destro nel lavoro. “Ero country manager di questa azienda americana, percepivo anche uno stipendio importante” ha raccontato Giovani Vernia parlando della sua vita prima del grande successo a Zelig.

Giovanni Vernia: “mia moglie Marika Sacco mi disse di provarci…”

Giovanni Vernia parlando proprio della sua carriera ha raccontato che per due anni faceva un doppio lavoro: di giorno manager per un’azienda americana e di notte comico. Poi nel 2009 l’azienda gli fa un ultimatum, ma lui era molto combattuto se lasciare o meno una sicurezza economica per lanciarsi solo nel mondo dello spettacolo. Ad esortarlo a prendere la scelta giusta è stata proprio la moglie Marika Sacco come ha raccontato il comico: “mia moglie mi disse di provarci”. Una decisione che si è rivelata essere quella giusta visto il successo riscontrato dal comico ed imitatore. “Quando feci Zelig ero country manager di questa azienda americana. Percepivo anche uno stipendio importante. Ho tenuto insieme le due vite per un anno, poi nel 2009 ebbi l’ultimatum dalla mia agenzia. Io non volevo lasciare il lavoro, mia moglie mi disse di provarci” – ha raccontato Vernia che sul rapporto con la moglie ha aggiunto – “il nostro è stato un legame importante, un grande amore che ha dato al comico l’energia necessaria per rincorrere e raggiungere il suo sogno”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA