Marina di Guardo e Marco, chi sono genitori di Chiara Ferragni/ “Mamma rock, papà..”

Marina di Guardo e Marco, ecco chi sono i genitori della famosa imprenditrice ed influencer Chiara Ferragni

Marina di Guardo e Marco sono i genitori di Chiara Ferragni, la celebre influencer ed imprenditrice digitale. Chiara è estremamente legata a papà e mamma, questo perché l’hanno sempre spinta ad inseguire i propri sogni e a credere in se stessa. Il padre Marco lavora nel settore dell’odontoiatra e ha uno studio di successo a Cremona, guidato assieme figlia Francesca. Della sua vita privata sappiamo che è un appassionato di sport, specialmente di sci e windsurf.

Abiti Sanremo 2023 finale: vestiti, stilisti/ Chiara Ferragni "scultura" Schiaparelli

“Mio padre è riservato di fronte al turbine “Ferragni”, anche se ne va fiero. Mia madre è più rock, come me. In definitiva, però, non ho preso da nessuno dei due: sono molto più ottimista”, le parole di Chiara a proposito dei genitori in una bella intervista rilasciata tempo fa a Vanity Fair. I suoi genitori sono separati ma hanno mantenuto ottimi rapporti nel corso degli anni. Per quanto concerne la madre Marina Di Guardo, sappiamo che è un’acclamata scrittrice, specializzata in noir davvero avvincenti.

SANREMO 2023/ La vera trasgressione che manca al Festival del finto impegno

Marina di Guardo ed il rapporto splendido con la figlia Chiara e l’amore per i nipoti

Prima di affermarsi nel suo settore, la madre di Chiara Ferragni ha lavorato nello showroom Blumarine, occupandosi di vendite e di relazioni con la stampa. L’autrice ha spesso condiviso le difficoltà incontrate nel corso della sua adolescenza per via della mentalità ‘ristretta’ della sua famiglia. “Ero una ragazza attraente ma molto riservata e lui non mi permetteva di fare nulla”, ha raccontato. “Quando avevo 18 anni, dovevo essere a casa entro le 17 e lui chiedeva ai miei fratelli maschi – ai quali era permesso tutto – di controllarmi. All’ultimo anno di liceo classico non riuscivo a tollerarlo: Ho interrotto gli studi e sono andata via di casa, a Milano”. Oggi Marina Di Guardo vive tra Cremona e Milano e ama passare del tempo con la figlia Chiara ed i suoi amati nipoti.

LEGGI ANCHE:

Francesca Fagnani, abito trasparente e senza reggiseno a Sanremo 2023/ Web: "Ha asfaltato la Ferragni!"

© RIPRODUZIONE RISERVATA