Marina Donato, chi è la seconda moglie Corrado Mantoni/ Differenza d’età fece scandalo

Marina Donato, la seconda moglie del presentatore tv Corrado Mantoni

Marina Donato è stata la seconda moglie del celebre conduttore tv, Corrado Mantoni, venuto a mancare nell’ormai lontano 8 giugno 1999. Dietro il successo di una grande uomo, si dice spesso, si cela una grandissima donna. Vero o meno che sia questo detto popolare, Marina Donato ha rappresentato un punto fermo Corrado Mantoni. Nata il 4 luglio del 1949, la donna incontrò il suo futuro marito da ex segretaria della redazione di un periodico cattolico.

Corrado Mantoni, incidente e com’è morto/ Carcinoma al polmone causa del decesso

I due cominciarono dunque a collaborare in un’azienda che si occupava dell’organizzazione di spettacoli itineranti. In tutto questo scoppiò la passione, nonostante la differenza di età che fece gridare allo scandalo. Lei infatti aveva ventiquattro anni, lui praticamente il doppio.

Marina Donato, la signora Corrado, quanti successi insieme al suo grande amore

Al fianco del suo Corrado, la signora Donato intraprende un percorso meraviglioso. Si afferma come produttrice e autrice televisiva, ritagliandosi uno spazio importante nel mondo dello spettacolo. La donna ha curati diversi programmi che poi sono stati affidati alla conduzione dal compagno, tra cui il mitico show de ‘La Corrida’. Ma non solo: da ‘Buona Domenica’ a ‘Ciao Gente’, passando per ‘Tira e Molla‘, ‘Il gatto e la volpe‘, ‘La Prova del Cuoco’ e ‘Forum‘.

Anna Marchesini, malattia e com'è morta/ “Nel dolore sei nudo”, la figlia Virginia…

Per quanto riguarda la loro storia d’amore, Corrado e Marina si sono sposato nel 1996. Dopo la scomparsa del marito, Marina ha preferito fare un passo indietro nel mondo dello spettacolo, rimanendo fino ad oggi nel dietro le quinte, riemergendo solo – eventualmente – per ricordare la grandezza del marito.

LEGGI ANCHE:

Sabina Guzzanti/ L'attrice comica da "La Tv delle Ragazze" all'addio alla Rai

© RIPRODUZIONE RISERVATA