Marina La Rosa contro Vittorio Feltri/ Meridionali inferiori? “Solo una cosa: S*CA!”

Marina La Rosa contro Vittorio Feltri. La ex gatta morta del primo Grande Fratello ha deciso di prendere una chiara posizione dopo le terribili dichiarazioni rilasciate dal giornalista e direttore di Libero nel programma Fuori dal Coro. Ospite di Mario Giordano, Feltri ha parlato del Coronavirus parlando anche dei meridionali pronunciando delle espressioni davvero irrispettose: “il fatto che la Lombardia sia andata in disgrazia per via del coronavirus ha eccitato gli animi di molta gente che è nutrita di invidia e di rabbia nei nostri confronti perché subisce una sorta di complesso d’inferiorità. Io non credo ai complessi d’inferiorità, io credo che i meridionali in molti casi siano inferiori” Le parole del giornalista hanno innescato l’ennesima polemica con tantissimi personaggi noti che si sono dissociati dalle parole di Feltri. Politici, artisti, giornalisti, ma anche personaggi del mondo dello spettacolo proprio come Marina La Rosa. La ex concorrente del Grande Fratello, siciliana doc, sul suo profilo Instagram ha pubblicato un’attenta riflessione sul passato e sulla storia del nostro Paese. “Nel secondo dopoguerra c’è stato un grande flusso migratorio di meridionali verso il nord del paese. Era quello un momento delicato ma l’Italia ha avuto una forte ripresa ricordata poi come il miracolo economico” – ha scritto La Rosa proseguendo – “il nostro paese ha potuto contare su una grande manodopera proveniente per la maggior parte dal sud del paese e non c’erano inferiori e superiori. Si stava uniti nella ricostruzione del paese. Ed è quello che si dovrebbe fare anche adesso”.

Marina La Rosa: “Vittorio Feltri voglio dirti semplicemente…”

Non solo, Marina La Rosa nel suo lungo post – riflessione sulle parole di Vittorio Feltri ha proseguito inviando un messaggio diretto proprio al giornalista e direttore di Libero. “Oggi tuttavia voglio esprimermi con verità (cosa che purtroppo o per fortuna mi ha sempre contraddistinto) e quindi con il mio linguaggio, quello più vero, quello che viene dalle viscere delle mie origini” – dice la ex concorrente de L’Isola dei Famosi. Sul finale poi un messaggio a chiare lettere per Feltri: “sento il bisogno come fosse un’urgenza o un vomito che non si può trattenere, di rivolgermi a te, scrittore nonché giornalista Vittorio Feltri e dirti semplicemente…SUCA”. Va detto che La Rosa non è l’unica personaggio del mondo dello spettacolo ad aver puntato il dito contro il giornalista e direttore di Libero. In tantissimi, infatti, sui social hanno preso le distanze dalla frasi irrispettose del giornalista con lo scrittore Maurizio de Giovanni e il giornalista Sandro Ruotolo che si sono mossi in via civile e penale accusando Feltri di istigazione all’odio. Intanto sui social personaggi vip, meridionali e non, hanno deciso di lanciare l’hashtag #iosonomeridionale diventato trend topic.

