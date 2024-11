La Talpa 2024, Marina La Rosa contro Lucilla Agosti: “Battuta su Elodie? Mediocre”

Manca pochissimo all’ultima puntata de La Talpa 2024, in onda questa sera a partire dalle 21.35 circa e poco prima una delle principali sospettate si essere La Talpa è stata ospite nel talk di Myrta Merlino, Pomeriggio Cinque. L’attrice e opinionista, tuttavia, oltre a parlare del reality ha detto la sua sulla notizia che da giorni ha fatto il giro del web, la battutaccia di Lucilla Agosti ad Elodie. Marina La Rosa ha attaccato Lucilla Agosti per la sua frase infelice rivelando: “Purtroppo ci sono le donne amiche delle donne e poi ce ne sono altre…”.

Nel dettaglio, infatti, Marina La Rosa senza mezzi termini contro Lucilla Agosti ha ammesso: “C’è qualcosa che non quadra…Io Lucilla l’ho conosciuta in questa occasione de La Talpa, ma non vorrei soffermarmi sulla mediocrità della battuta di Lucilla o di Lucilla stessa…” Insomma, la concorrente de La Talpa 2024 ha lasciato intendere che non è nata un’amicizia con la compagna di viaggio. Al contrario, invece, ha difeso a spada tratta Elodie: “Ci insegna una grande cosa e le ha domandato cosa stava dicendo…E da qui si può evincere una cosa fondamentale…L’importanza delle parole che usiamo è veramente importante…Bisogna scegliere le parole giuste da usare…”

Maria La Rosa dispiaciuta per la chiusura anticipata de La Talpa 2024: “Abbiamo fatto del nostro meglio”

La Talpa 2024 è ritornata in onda dopo 16 anni dall’ultima edizione ma purtroppo ha deluso le aspettative e, a causa dei bassi ascolti e sempre in calo di puntata in puntata, chiuderà prima del previsto. Le ultime tre puntata, infatti, sono state accorpate con un sapiente taglio in sede di montaggio in un’unica. Molti concorrenti hanno detto la loro sulla chiusura anticipata ed anche Marina La Rosa, è lei la talpa? sui social non ha nascosto il suo dispiacere: “Mi è dispiaciuto…Peccato il programma non sia andato come tutti (autori, cast e Azienda) speravamo…Ci abbiamo creduto e tutti abbiamo fatto del nostro meglio…”