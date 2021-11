Marina La Rosa frecciata a Soleil Sorge/ “Improvvisa chimica artistica per…”

Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip, Alex Belli ha ribadito che tra lui e Soleil Sorge c’è solo una bella amicizia: “Non ho niente da nascondere. Quelle che si sono viste, sono immagini di amicizia. Fra di noi c’è una chimica artistica, cerebrale”. Parole che hanno fatto storcere il naso a molti, in primis ad Alfonso Sigorini. Ma non solo. Anche Marina La Rosa, ex gieffina che ha partecipato alla primissima edizione del reality show, ha commentato con ironia le parole dell’attore di Centovetrine. Ricordiamo, inoltre, che Marina La Rosa e Soleil Sorge hanno partecipato insieme all’Isola dei Famosi 2019, dove non sono mai andate molto d’accordo. “Da oggi ho deciso di usare Twitter. Così, perché sento un’improvvisa chimica artistica”, ha scritto Marina La Rosa su Twitter, lanciando una stoccata ad Alex Belli e Soleil.

La faida tra Marina La Rosa e Soleil Sorge

Lo scorso anno, Marina La Rosa era tornata a parlare del suo burrascoso rapporto con Soleil Sorge nel corso di una diretta Instagram con TvLo. “Le privazioni sono tante, non è soltanto il cibo […] Il problema è che ci sono altre persone oltre te. La difficoltà è l’interazione con gli altri […] Il programma si base anche su dinamiche conflittuali. Loro per esempio hanno fatto molto bene a mandare Soleil perché è un dito su per il c**o, non in maniera piacevole chiaramente per cui ha reso invivibile e impraticabile quell’esperienza”, aveva detto ricordando l’esperienza all’Isola dei Famosi. E aveva aggiunto: “Secondo me è recuperabile perché è molto giovane. È str***a, sembra proprio incattivita. Sembra che abbia voglia di riscatto, che la vita le abbia fatto qualcosa di brutto. Parlare con lei è impossibile”. Dopo poco era arrivata la risposta di Soleil Sorge sui social: “Con una vipera davanti non si potrebbe essere altrimenti… ma deve saperne parecchio di cose lassù se ne parla così spesso. Ps: chi è l’incattivita che dopo un anno ancora cerca brighe nonostante sia finita nel dimenticatoio?? #getalife”.

Da oggi ho deciso di usare Twitter.

Così, perché sento un’improvvisa

chimica artistica.#GFvip — Marina La Rosa (@marinalarosa1) November 8, 2021

