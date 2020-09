Marina La Rosa/ Il flirt con Pietro Taricone, gli attacchi di panico per la morte e il ritorno in tv..

Marina La Rosa è stata, indubbiamente, una delle protagoniste più note della prima edizione del Grande Fratello. Il suo personaggio si è imposto sul piccolo schermo con il soprannome di “Gatta Morta” ed ha ammaliato il pubblico per la sua relazione, all’interno della casa del GF, con Pietro Taricone, concorrente con il quale ha continuato a mantenere un rapporto di profonda amicizia anche a seguito della conclusione della trasmissione, fino alla tragica scomparsa dell’amico. Dopo la conclusione dell’esperienza del Grande Fratello, Marina ha ammesso di avere sofferto di attacchi di panico, in quanto la notorietà e l’interesse della gente nei suoi confronti era un qualcosa a cui non era del tutto preparata. Proprio riguardo a questo brutto periodo, ha ammesso che è stato l’amico Pietro Taricone a darle un grande sostegno che lei stessa ha definito come paterno. La grande notorietà, ma anche i guadagni economici che sono derivati dal reality le hanno concesso di vivere una vita abbastanza tranquilla. Tuttavia, la troppa leggerezza con cui ha gestito i proventi derivati proprio dall’esperienza televisiva, tra viaggi, case lussuose prese in affitto a prezzi sbalorditivi, aerei privati presi a noleggio, ha determinato il nascere di problematiche finanziare a cui ha presto dovuto far fronte.

MARINA LA ROSA, IL RITORNO ALL’ISOLA DEI FAMOSI

Negli anni successivi Marina ha realizzato un calendario, partecipato come ospite o come concorrente a numerosi programmi televisive, oltre che svolgere svariate parti come attrice in molte fiction televisive. A partire del 2010 ha deciso di dedicarsi unicamente alla vita privata abbandonando il mondo della televisione, anche se nel 2018 ha accettato di partecipare come opinionista inserendosi di nuovo nel mondo dello spettacolo e finendo nel 2019 come concorrente dell’Isola dei Famosi, classificandosi al secondo posto. Durante il periodo immediatamente successivo all’esperienza del Grande Fratello le sono state attribuite una serie di relazioni, più o meno confermate da Marina. Oggi è felicemente sposata dal 2010 con Giulio Bellitti, avvocato che ha conosciuto nel 2005. La loro vita privata non è certo sbandierata ai quattro venti, ma Marina La Rosa rende partecipi i suoi fans della sua quotidianità, tant’è che non mancano delle foto della coppia pubblicate sui social. A coronare il loro sogno d’amore sono nati due bambini, Andrea Renato nato nel 2009 e Gabriele nato nel 2011. Proprio per dedicarsi unicamente alla famiglia Marina aveva inizialmente scelto di abbandonare il mondo dello spettacolo.



