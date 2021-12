Marina La Rosa: “Il matrimonio con Guido Bellitti è finito”/ “Ho detto basta quando…”

Marina La Rosa, in una lunga intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Chi nel numero in edicola, racconta la fine del matrimonio con l’avvocato Guido Bellitti, da cui ha avuto due figli (Andrea Renato, nato nel 2009, e Gabriele, venuto alla luce nel 2011). “Tutto finisce nella vita”, ha spiegato Marina che ha ammesso come la difficoltà più grande sia stato ammetterlo a se stessa. “Comunicarla fa malissimo, ma tanto è difficile che l’altra persona non si sia accorta di nulla. La nostra crisi, in fondo, durava già da un paio d’anni”, ha aggiunto ancora l’ex gieffina.

Dopo averci riflettuto, la consapevolezza della fine del matrimonio è arrivata la scorsa estate. A 44 anni ha deciso di rimettersi totalmente in gioco e a chi, nell’ultimo anno, l’ha criticata. “Quelle persone che nell’ultimo anno mi hanno criticata, giudicata e sottolineata quanto fossi dimagrita mi hanno strappato un sorriso perchè loro, evidentemente, l’inferno non l’hanno mai attraversato“, ha detto Marina.

Marina La Rosa ricomincia dopo la fine del matrimonio

Dopo la fine del matrimonio, Marina La Rosa ricomincia da se stessa, dai figli e dagli amici. La showgirl, però, non pensa assolutamente ad un nuovo amore. “La storia importante l’ho già avuta col padre dei miei figli e poi ho una considerazione troppo bassa dell’uomo di oggi. Non sono pronta a ricredermi e non accetto miracoli”, ha aggiunto ancora Marina. “La tragedia – evidenzia – sarebbe stata continuare a vivere nella maniera sbagliata, sia per noi, sia per i nostri figli”.

La Sorge, inoltre, nel corso dell’intervista, ha anche parlato del Grande Fratello Vip e di Soleil Sorge, indiscussa protagonista del reality. “Soleil è un personaggio stupendo che nella casa funziona benissimo. E’ molto giovane e deve fare ancora pace con le tante personalità che albergano dentro di lei. Proprio per questo viene fuori il quadro di una persona poco gradevole. Gli altri coinquilini se ne sono accorti. Fuori non ancora. O non del tutto”, ha spiegato.

