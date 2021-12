Marina La Rosa “Sex toys? Ce li abbiamo tutte”/ E mostra il suo su Instagram…

Quello dei sex toys è un argomento del quale tanto si sta parlando sui social negli ultimi tempi. Qualcuno continua a definirlo ‘tabù’, la verità però è che sempre più volti noti dello spettacolo ne parlano apertamente, ammettendo anche di possederne alcuni. Tra le prime Aurora Ramazzotti, che più volte ha parlato di autoerotismo, sottolineando l’importanza di parlarne senza problemi, essendo una cosa normale.

La stessa cosa ha fatto alcuni giorni fa anche Alessia Marcuzzi, che ha scatenato il web mostrando la sua personale collezione di sex toys. Ultima in ordine cronologico a parlarne è stata Marina La Rosa. L’ex gieffina, protagonista della primissima edizione del Grande Fratello, ha ammesso di avere sex toys, sottolineandone anzi l’importanza.

Marina La Rosa mostra i suo sex toy su Instagram

La confessione arriva su Instagram, dove Marina La Rosa ha nelle scorse ore aperto un box per concedere ai fan di porle delle domande. Uno di questi le ha chiesto “Cosa ne pensi del tabù che ha sfatato Alessia Marcuzzi?”, riferendosi alle stories in cui la conduttrice faceva appunto vedere i suoi sex toys. L’ex gieffina, nota per essere schietta e non avere peli sulla lingua, ha così replicato: “Ma quale tabù? Tutti noi abbiamo dei sex toys a casa. E menomale!” A dimostrazione di ciò ha quindi mostrato uno dei suoi sex toys. Una risposta che non ha deluso le aspettative dei fan.

