Marina Perzy/ “Walter Zenga? Ho pagato caro il nostro amore: non ho più lavorato…”

La showgirl Marina Perzy, 65 anni, ha avuto una carriera ricca di esperienze. Scoperta da Pippo Baudo, ha debuttato in tv nel 1977 con “Portobello”, poi ha condotto “Domenica In” con Corrado ed è stata la regina della “Domenica Sportiva”. Ma ha anche recitato nelle fiction “I Cesaroni 2”, “Un ciclone in famiglia 3” e “Carabinieri 7”. Marina sta scrivendo la sua autobiografia “Molte donne in una sola vita”, in cui ripercorre non solo la sua carriera, iniziata come modella nella stessa agenzia di Dalila Di Lazzaro e Barbara d’Urso, ma anche i suoi numerosi amori. Giovanissima si è sposata con Roberto Perzy, da cui ha avuto il figlio Pier Roberto, oggi 45 anni. Dopo 4 anni si sono separati. Ma con la sua bellezza, Marina Perzy ha conquistato molti uomini famosi a partire da Franco Califano che le ha scritto “lettere meravigliose” ed Enrico Vanzina che le mandò “un telegramma di 64 parole”.

Marina Perzy: le relazioni con Mario Lavezzi e Walter Zenga

Il primo amore famoso di Marina Perzy è stato Mario Lavezzi: “Nove anni di storia tira e molla e grandi rivalità soprattutto per i giornali con Loredana Bertè, sua ex e prodotta da lui”, ha raccontato la showgirl a “Oggi”. Quando si mise con Stefano Casiraghi, futuro marito di Carolina di monaco, era ancora innamorata di Lavezzi. Marina ha ricordato con tenerezza la relazione con Pino Daniele, conosciuto nel 1991 a Milano: “Fece i numeri per avere il mio telefono e cominciò a corteggiarmi. “Che dio ti benedica” è dedicata al nostro periodo e “Mal di te” è la canzone speciale. Diceva di volermi sposare. Vivevamo di telefonate e tante risate”. Molto chiacchierata fu la sua storia con Walter Zenga, all’epoca ancora sposato con Elvira Carfagna, la sua prima moglie, madre del suo primogenito Jacopo: “Ci siamo amati molto, ma ho pagato a caro prezzo: non ho più lavorato fino al rientro alla Domenica sportiva. All’epoca era malvista la coppia calciatore-donna di spettacolo”. Marina Perzy ha detto “no” a Julio Iglesias che la invitò a festeggiare il suo 40esimo compleanno in Sardegna: “Avevo 27 anni. Per me era vecchio”.

