Nicolò Zenga e Marina Crialesi si sposano/ “Ha detto sì”: la proposta dopo 6 mesi

Nicolò Zenga e l’attrice Marina Crialesi si sposano. Il figlio di Walter Zenga ha pubblicato su Instagram la foto di un romantico scatto subito dopo la proposta di matrimonio: “Ha detto sì!”, sono le poche parole che accompagnano la foto con anello di fidanzamento in vista. Lo stesso scatto è stato pubblicato dall’attrice di “Un posto al sole” con la didascalia “Ho detto sì”. Anche Andrea, fratello minore di Nicolò, ha condiviso la lieta notizia con tanto screenshot del messaggio su Whatsapp di Niccolò, che ovviamente ha prima di tutto avvisato la sua famiglia. Nicolò Zenga e Marina Crialeasi, entrambi classe 1989, stanno insieme da novembre 2021. Il figlio di Walter Zenga e Beatrice Lucenti di “Un posto al sole” si sono conosciuti su Instagram e dopo uno scambio di messaggi si sono incontrati a Roma, dove vive l’attrice: “Per certi versi abbiamo bruciato le tappe, ma il nostro è stato proprio un colpo di fulmine”, aveva raccontato Marina al settimanale Chi.

Nicolò Zenga e Marina Crialesi: proposta di matrimonio dopo sei mesi

Lo scorso 14 febbraio, in occasione di San Valentino, Marina Crialesi aveva deviato un intenso post d’amore a Nicolò Zenga: “Ho capito che tutto era racchiuso nel senso della parola “Amore”. Ed è strabiliante vedere come una sola parola possa contenere un universo di piccole grandi cose, gesti, pensieri, azioni… Ancor più strabiliante è vedere quanto la sua potenza esca dagli schemi della logica e del tempo. Ti guardo e so che ti amo”. All’inizio della loro relazione, Marina si è ritrovata coinvolta nel polverone mediatico che si era alzato intorno ai fratelli Zenga e al padre Walter con l’entrata di Andrea al Grande Fratello Vip 5: “Mi ritrovo a sostenere Nicky in tutto questo che, però, non mi dimentico che è la sua storia. E poi penso che le cose non accadano mai per caso, voglio credere che tutto questo servirà per renderci più uniti“. Marina ha un ottimo rapporto con Roberta Termali, madre di Nicolò, e anche il figlio di Walter Zenga ha instaurato un buon rapporto con i genitori dell’attrice.

