Marina, Piersilvio, Barbara, Eleonora e Luigi Berlusconi/ Chi sono i figli del Cav: carriera e vita privata

Silvio Berlusconi e la famiglia “allargata”: i figli Marina e Piersilvio sulla scia paterna

I 5 figli di Silvio Berlusconi sono riusciti a salutarlo negli ultimi istanti di vita: stamane la notizia dell’aggravamento delle condizioni del leader di Forza Italia ha portato immediatamente i cinque figli all’ospedale San Raffaele. C’erano tutti per salutarlo: Marina, Piersilvio, Barbara, Eleonora e Luigi, un ultimo commiato per l’anziano padre malato di leucemia cronica.

Sarebbe superfluo sottolineare la rilevanza di un personaggio come Silvio Berlusconi; capace di imprimere la sua firma vincente – a dispetto del parere soggettivo e i gusti politici – in tutti gli ambiti che ha avuto modo di abbracciare. Politica, sport, imprenditoria, la sua influenza investe da decenni i settori più disparati. Come prevedibile, i figli dell’ex premier hanno dimostrato negli anni di aver fatto tesoro di ogni insegnamento paterno dimostrandosi altrettanto validi nei rispettivi settori di riferimento.

Silvio Berlusconi ha avuto infatti ben cinque figli da due matrimoni differenti: Marina e Piersilvio, nati dal primo matrimonio con Carla Elvira Lucia Dall’Oglio e Barbara, Eleonora e Luigi, nati dal secondo matrimonio con Veronica Lario. Ognuno di loro, come anticipato, ha avuto modo di mettersi in mostra oltre la notorietà paternafigli berlusconi e spesso nei medesimi settori. Marina Berlusconi è attualmente un’imprenditrice e dirigente di grande successo; nota per il suo ruolo di presidente nell’azienda Fininvest e nel gruppo editoriale Mondadori.

Barbara, Eleonora e Luigi: i figli nati dal secondo matrimonio di Silvio Berlusconi con Veronica Lario

Sulla falsariga della sorella, anche Piersilvio Berlusconi è ben noto per le sue doti dal punto di vista imprenditoriale soprattutto in ambito televisivo. Il secondogenito di Silvio Berlusconi è infatti dal 2015 vicepresidente oltre che amministratore delegato della Mediaset. Inoltre, è legato da diversi anni ad uno dei volti noti della medesima azienda televisiva, Silvia Toffanin. Anche la terza figlia, Barbara Berlusconi, vanta un discreto spazio nell’ambito imprenditoriale con un passato anche da amministratore delegato del Milan, oltre ad un ruolo nel consiglio di amministrazione Fininvest.

Meno nota rispetto ai precedenti è Eleonora Berlusconi, quarta figlia di Silvio Berlusconi – seconda avuta dalla relazione con Veronica Lario – che dopo aver vissuto per diversi anni negli Stati Uniti d’America è tornata in Italia occupando un ruolo di spicco nell’azienda di famiglia. L’ultimo figlio di Silvio Berlusconi, Luigi, vanta la titolarità dell’azienda B.e.I. Immobiliare oltre ad avere anche lui un ruolo influente dal punto di vista aziendale.











