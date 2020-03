Marina Ricolfi Doria, madre Emanuele Filiberto/ Un passato nello sport

Marina Ricolfi Doria è la Duchessa di Savoia e tutti la conoscono perchè madre di Emanuele Filiberto, grazie alle nozze con Vittorio Emanuele di Savoia. In realtà nello stesso anno in cui ha ufficializzato il suo fidanzamento con l’ultimo re d’Italia, l’ex sciatrice svizzera ha ottenuto una doppia vincita nella disciplina sci d’acqua grazie ai campionati mondiali del ’55 e del 57. Nella sua carriera sportiva ha ottenuto inoltre riconoscimenti svizzeri ed europei, prima di sposare l’attuale consorte con rito civile negli anni Settanta. Un matrimonio che ha spinto Umberto II a manifestare il proprio disappunto, tanto da scegliere di non dare il proprio consenso all’erede. Ed è per questo che Amedeo di Savoia e i suoi sostenitori avanzano pretese sui diritti sul trono italiano, nonostante le rimostranze del principe erede. Oggi, giovedì 12 marzo 2020, Emanuele Filiberto tra l’altro sarà ospite de L’Intervista su Canale 5 e forse parlerà anche delle rivalità fra i due casati. Dopo tutto è stato Vittorio Emanuele a proclamarsi da solo re d’Italia il 15 dicembre del ’69, riuscendo così a scavalcare i tentativi del padre di ostacolare la sua unione con Marina Ricolfi Doria. Quest’ultima dal suo canto vanta origini nobili, vista la discendenza dal marchese Francesco Giuseppe Doria. Nonostante ciò, Umberto II ha sempre sottolineato che nelle vene della futura nuora non scorreva comunque sangue reale.

Marina Ricolfi Doria, madre Emanuele Filiberto: una vita in Svizzera

La famiglia di Marina Ricolfi Doria è sempre vissuta in Svizzera, dove il padre Renè si è affermato a livello industriale. Nonostante le sue origini siano da ricercare a Genova. La madre di Emanuele Filiberto di Savoia è spesso rimasta distante dai riflettori, anche se in passato si è mostrata spesso al fianco del marito Vittorio Emanuele e dello stesso figlio, quest’ultimo nato durante il periodo di esilio forzato dell’ultimo re d’Italia a Ginevra. La famiglia Ricolfi Doria tra l’altro non è nuova agli scandali. In passato l’abate Giovanni Ricolfi, considerato il fondatore della dinastia, ha dato scandalo quando nel pieno della rivoluzione francese decise di abbandonare gli abiti religiosi per sposare la figlia di Francesco Agostino Doria, ovvero Geronima Angiola Maria Doria. “In un negozio abbiamo comprato due fedi, in un altro un bouquet preconfezionato, poi siamo andati davanti a un giudice di pace”, ha raccontato invece Vittorio Emanuele tempo fa al Corriere della Sera, parlando delle nozze con la moglie “era l’11 gennaio del 1970, a Las Vegas, Nevada, USA. Un matrimonio civile di cui non informai nessuno, neanche i miei genitori”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA