Marina Tagliaferri, chi è Giulia di Un Posto al Sole/ Gli esordi al teatro e il successo con la soap

Marina Tagliaferri, una vita dedicata alla passione per la recitazione

Tra le soap opera italiane che vantano non solo un clamoroso seguito ma anche una storia decennale, spicca senza dubbio Un Posto al Sole. La trama ci racconta da anni storie e intrecci che appassionano milioni di telespettatori, facendo conoscere al grande pubblico nuovi e navigati attori che con i loro personaggi aggiungono ulteriore spessore. Soffermandosi sul cast, una menzione particolare non può che essere riservata ad una delle attrici più iconiche e longeve: Marina Tagliaferri.

Marina Tagliaferri è entrata nel cast de Un Posto al Sole nel 1996 nei panni di Giulia. Da allora, il suo volto è tra i più riconoscibili per gli appassionati della soap dato che ancora risulta tra i protagonisti delle dinamiche più avvincenti ed emozionanti. Dopo una breve pausa tra il 2008 e il 2011, l’attrice è infatti stabilmente nella rosa degli attori che quotidianamente incollano al teleschermo milioni di telespettatori.

Marina Tagliaferri, dai primi passi al teatro al successo sul piccolo schermo

Nella carriera di Marina Tagliaferri non c’è stato spazio unicamente per la tv e per Un Posto al Sole. Innumerevoli e diversificate sono state le esperienze dell’attrice, sia partendo dagli albori sia riferendosi ai progetti più recenti. La sua attività inizia a brillare agli inizi degli anni ‘70 al teatro; un passione per il palco che la accompagna ancora oggi ma che ai tempi la impegnò per un intero ventennio al fianco di artisti incredibili: da Carmelo Bene a Mario Scaccia, passando per Gabriele Lavia e Giorgio Albertazzi.

Tra gli anni ‘80 e ‘90 Marina Tagliaferri ha iniziato ad essere ancora più presente in tv, senza dimenticare le esperienza al cinema. Tra i progetti più recenti – senza considerare l’impegno costante per Un Posto al Sole – spicca la partecipazione ad un’altra serie tv particolarmente amata: “Che dio ci aiuti”. Della vita privata dell’attrice sono invece carenti le curiosità note; pare infatti che non abbia figli e non si sia mai sposata. Come riporta Libero, Marina Tagliaferri raccontò in un’intervista di aver avuto un flirt con Massimo Ghini all’età di 17 anni.











