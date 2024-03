Marina Tagliaferri, chi è l’attrice di Un posto al sole/ Nessun fidanzato e niente figli ma tanti nipoti

Chi è Marina Tagliaferri, attrice di Un posto al sole

Tra i protagonisti più amati di Un posto al sole, la famosa soap opera di Raitre in onda da anni, c’è sicuramente Marina Tagliaferri che interpreta Giulia Poggi e che oggi, mercoledì 20 marzo 2024, è tra gli ospiti di Caterina Balivo nella nuova puntata de La volta buona. Del personaggio che interpreta nella soap si sa tutto, ma chi è davvero Marina Tagliaferri? Nata a Roma il 13 dicembre del 1953, l’attrice ha capito subito di voler lavorare nel mondo dello spettacolo e dopo essersi diplomata all’Accademia nazionale d’arte drammatica Silvio D’Amico, ha iniziato la sua straordinaria carriera recitando soprattutto a teatro.

La grande popolarità è arrivata poi con Un posto al sole, ma la Tagliaferri ha sempre continuato a lavorare anche a teatro. Inoltre, si è anche dedicata alla scrittura e al doppiaggio.

La vita privata di Marina Tagliaferri

Della vita privata di Marina Tagliaferri si sa davvero poco. L’attrice, infatti, è molto schiva e riservata e nelle varie interviste ha sempre preferito parlare del proprio lavoro. Tuttavia, si sa che l’attrice non ha mai avuto figli, ma non si sa se sia sposata o abbia un compagno.

In compenso, la sua famiglia è molto numerosa. L’attrice, infatti, ha diversi nipoti e per non allontanarsi dai suoi affetti ha sempre preferito fare la pendolare viaggiando da Roma a Napoli e viceversa senza trasferirsi mai nella città del Vesuvio dove avvengono le riprese di Un posto al sole.











