Mario Adinolfi foto choc con la pistola/ “Per difendermi dalle minacce di morte”

Mario Adinolfi torna sui social per lanciare un chiaro messaggio a chi si scaglia contro di lui, arrivando persino alle minacce di morte. Solitamente, non risparmia provocazioni e parole dirette sulle questioni di attualità su cui l’opinione pubblica si concentra. Anche in questo caso non si smentisce e risponde direttamente a chi non si limita a criticare, ma va ben oltre, scrivendo commenti minacciosi. “Viste le continue minacce di morte…”, scrive Mario Adinolfi nel suo ultimo post di Instagram. La foto lo ritrae mentre imbraccia una pistola al poligono. Una faccia concentrata verso l’obiettivo: appare così nello scatto che ha appena pubblicato. Il messaggio, in senso figurato, è più che chiaro: non intende lasciar correre quelle che si configurano come vere e proprie minacce alla sua persona, soprattutto se i commenti arrivano da persone che si spingono fino alla minaccia di morte, invece di limitarsi ad un dissenso pacifico. Dopo aver pubblicato la foto, Mario Adinolfi condivide anche una storia, ancora più esplicita: lo scatto è lo stesso, ma questa volta aggiunge in sottofondo “Gli spari sopra” di Vasco Rossi.

Mario Adinolfi contro le minacce di morte: i commenti

Particolarmente attivo sui social, Mario Adinolfi è a sua volta seguito da follower che lasciano numerosi commenti. Questi ultimi, molto spesso, vanno ben oltre la semplice libertà di opinione. Talvolta, infatti, si leggono veri e propri insulti. Ma non è di certo un caso isolato: i volti noti dello spettacolo lamentano proprio la cattiveria con la quale vengono criticati personalmente. Si passa dagli insulti sull’aspetto fisico, alle minacce di stupro, all’incitamento alla violenza, passando dalla critica della vita privata. Quest’ultimo è il caso di Mario Adinfoli che, in un post recente, ha deciso di postare uno screenshot, nel quale si leggono parole pesanti sul fatto che sia padre: “ma vedi con che soggetto schifoso deve crescere questa bambina” si legge nel post. E, ancora: “sei la feccia della popolazione italiana”. Le minacce di morte di cui parla, invece, sono giunte, in particolare, dopo il commento sul matrimonio di Tiziano Ferro. Alcuni lo hanno accusato di omofobia e hanno criticato le sue capacità di essere padre. Da qui, il post di questa mattina, sotto al quale, però, tardano ad arrivare delle risposte da parte di chi segue il suo profilo Instagram.





© RIPRODUZIONE RISERVATA