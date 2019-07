Adinolfi contro Tiziano Ferro/ “Il matrimonio gay in Italia non esiste”

Mario Adinolfi si scaglia contro Tiziano Ferro e il matrimonio gay con Victor Allen. Il leader de Il Popolo della Famiglia ha scelto i social network per commentare una delle notizie delle ultime ore, ovvero l’unione tra il cantante italiano e l’imprenditore 54enne. Il politico ha scritto su Facebook: «Tutti, proprio tutti i giornali hanno titoli sul “matrimonio di Tiziano Ferro” a Sabaudia. Ma il matrimonio gay in Italia non esiste. Gli stessi giornali dicono che ora il ricco cantante vuole un figlio. Comprarlo tramite utero in affitto è illegale, comporta galera più un milione di euro di multa e nessuno dei giornali lo scrive». Adinolfi ha poi tenuto a precisare il suo punto di vista: «Diranno che sono omofobo, ma questo è solo un fact checking», mettendo nuovamente nel mirino alcuni quotidiani…

MARIO ADINOLFI VS TIZIANO FERRO, BUFERA SUL WEB

Le dichiarazioni di Mario Adinolfi – recentemente scagliatosi contro Asia Argento – non sono passate inosservate ai più: sui social network è infatti scoppiata la bufera, con gran parte dei commentatori che si è schierato al fianco di Tiziano Ferro e di suo marito. Il post pubblicato su Facebook dal capo politico de Il Popolo della Famiglia ha raccolto centinaia di reazioni, tra chi lo attacca per una posizione ritenuta troppo “medievale” e chi lo accusa di essere ossessionato dalle famiglie Arcobaleno. Per il momento non è giunta alcuna replica da Tiziano Ferro, ma non è da escludere che le associazioni gay rispondano per le rime alla presa di posizione di Mario Adinolfi: un post che riaccende le polemiche su uno dei temi più delicati, attesi aggiornamenti…





© RIPRODUZIONE RISERVATA