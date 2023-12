Mario Balotelli attacca Ilary Blasi a Verissimo: “Hai rotto il c***o”/ Il calciatore difende Francesco Totti?

Mario Balotelli, attacco inaspettato a Ilary Blasi: “Hai rotto il ca**o”

Ieri Ilary Blasi è stata ospite nel salotto dell’amica Silvia Toffanin a Verissimo. La conduttrice de L’Isola dei famosi dopo mesi di silenzio ha deciso di rivelare la sua verità adesso, prima con una documentario su Netflix dal titolo Unica e poi con la prima intervista televisiva nel talk di Canale5. L’intervista è stata molto seguita ed anche il calciatore Mario Balotelli ha fatto parte del nutrito numero di telespettatori. Tuttavia, a sorpresa e in maniera del tutto inaspettata, Mario Balotelli ha attaccato Ilary Blasi con un eloquente post su Instagram.

Nel dettaglio, infatti, Mario Balotelli è andato giù duro contro Ilary Blasi. Ha postato sul suo profilo Instagram uno screen dell’intervista della conduttrice a Verissimo commentando: “Hai rotto il ca**o” La sua reazione non è sfuggita all’occhio di molti utenti web e siti come Novella2000. Non è chiaro però perché il calciatore ha stroncato la conduttrice. Non risultano dissapori noti tra i due ed in molti ipotizzano che il motivo sia Francesco Totti. Probabilmente Mario Balotelli, ascoltando il contenuto dell’intervista, si è voluto schierare pubblicamente con l’ex marito della Blasi. Ma è solo un’ipotesi.

Mario Balotelli ha attaccato pesantemente Ilary Blasi, il duro commento è arrivato in maniera inaspettata lasciando sorpresi tutti. Per quanto riguarda, invece, l’intervista di Ilary Blasi a Verissimo. La showgirl dopo mesi di silenzio ha deciso di uscire allo scoperto. La conduttrice e il calciatore si sono ufficialmente separati nel 2022 dopo 17 anni di matrimonio e 3 figli Cristian, Chanel e Isabel. Nei mesi precedenti alla rottura siti di gossip e tv avevano lanciato le indiscrezioni sui tradimenti del calciatore. Rumors che la Blasi aveva bollato come falso in un’altra intervista sempre da Silvia Toffanin e per questo ieri si è scusata con la stampa.

I motivi della fine del matrimonio tra Ilary Blasi e Francesco Totti sono stati incomprensioni, atteggiamenti non mal tollerati ed il tradimento del calciatore con Noemi Bocchi. Da Silvia Toffanin la Blasi ha difeso l’ex marito su un aspetto: “Lui è sempre stato geloso, non era una novità la sua gelosia. Non me la sento di paragonare questa cosa con le tragedie e alla parola patriarcato. Non siamo più marito e moglie, ma è il padre dei miei figli.”











