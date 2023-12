ILARY BLASI “FRANCESCO TOTTI? PATRIARCATO NON C’ENTRA”/ Silvia Toffanin “Io e lei siamo amiche ma…”

Ilary Blasi racconta la sua verità sulla fine del matrimonio con Francesco Totti anche a Verissimo. “Sono stata per un anno e mezzo ad osservare e a capire cos’era successo, a leggere e sentire tutti i vari punti di vista. Di fatto, era la mia storia e ho voluto metterci la faccia, come faccio sempre”. La conduttrice spiega che ad un certo punto non ha più riconosciuto più il marito, ripercorrendo quanto raccontato in “Unica”, il documentario di Netflix. Anche per questo, prevalgono le dichiarazioni di Silvia Toffanin, che fa una premessa all’inizio dell’intervista: “Tutti sanno che siamo amiche, ma non ci siamo messe d’accordo sulle domande”.

In merito, invece, alle richieste che avrebbe fatto Francesco Totti alla moglie dopo la vicenda del caffè, la conduttrice di Verissimo le giudica assurde. “Lui è sempre stato geloso, non era una novità la sua gelosia. Non me la sento di paragonare questa cosa con le tragedie e alla parola patriarcato. Non siamo più marito e moglie, ma è il padre dei miei figli. Magari era confuso e spaventato, forse cercava una soluzione facile, ma non ha niente a che vedere con quello di cui parliamo in questi giorni”. Ilary Blasi avrebbe voluto salvare il matrimonio e ritiene di aver fatto quello che una moglie dovrebbe provare a fare. “Forse non è bastato, ma ho cercato in tutti i modi di tirare fuori i suoi sentimenti e di mettere tutte le carte sul tavolo”. Ma non ha funzionato. (Agg. di Silvana Palazzo)

Ilary Blasi e Francesco Totti, il prolungato silenzio dopo la separazione

Il contesto mediatico, soprattutto in riferimento al mondo dello spettacolo, è tanto ondivago quanto ossessivo; in questo secondo aspetto, ci si riferisce a quella tendenza a concentrarsi per settimane su una determinata tematica, spesso poi abbandonata nel tempo. Diversi mesi l’opinione pubblica era tutta concentrata sulla separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti; dopo aver fatto sognare per il romanticismo degli albori e la complicità del seguito, la notizia della loro rottura ha letteralmente colto di sorpresa.

Ilary Blasi, nonostante i suoi molteplici impegni televisivi e dunque un’evidente esposizione, ha sempre evitato di entrare nel merito della questione limitandosi a dibattere nelle aule di giustizia. Nel frattempo, il suo cuore è tornato a battere sulle note dell’amore grazie all’incontro con Bastian Muller. Con l’imprenditore la liaison procede nel migliore dei modi e saltuariamente spuntano scatti e aneddoti che confermano la bellezza del loro rapporto.

Ilary Blasi, con il docufilm “Unica” pone fine alle fantasie di rumor e retroscena

Come anticipato, Ilary Blasi ha evitato a più riprese di entrare nel merito della rottura con Francesco Totti. La conduttrice ha forse voluto tutelare prima la sua famiglia e poi sé stessa lasciando che determinate voci circolassero senza smentite o conferme. Il tempo è spesso un grande alleato e l’ex moglie di Francesco Totti, da alcuni giorni, ha scelto un modo tanto singolare quanto esaustivo per offrire dopo mesi di dibattiti la sua verità.

Ilary Blasi ha lanciato su Netflix un docufilm intitolato “Unica”, un racconto sincero e maturo rispetto alla sua verità nel merito della fine della storia con Francesci Totti. Non sono mancate critiche; in particolare qualcuno ha storto il naso per la scelta di gettare in pasto alla cinepresa la propria sfera privata. La realtà dei fatti è che, prima di lei, c’ha pensato l’opinione pubblica a fantasticare e raccontare retroscena, rumor e indiscrezioni. Il suo è stato forse il miglior modo per raccontare la sua verità, chiarendo punto per punto prima le false teorie e poi entrando nel merito della realtà dei fatti. E’ vero che le campane sono sempre due, ma è altrettanto giusto che ognuno singolarmente possa raccontare – come meglio crede – il proprio punto di vista.

