“Mario Balotelli e Dayane Mello, ritorno di fiamma”/ Alessi “Visti a Monza e Milano”

C’è una nuova coppia vip all’orizzonte pronta far impazzire i giornali di gossip e gli amanti delle cronache rosa: stiamo parlando precisamente di Mario Balotelli e Dayane Mello. A sganciare la bomba è stato il giornalista, direttore di Novella 2000, Roberto Alessi, che ospite di Ogni Mattina su Tv8, ha appunto raccontato tutti i dettagli della vicenda.

Elisa Isoardi "Lapillo nell'occhio? Ora sto meglio"/ "All'Isola percorso intenso e.."

“Devi sapere – le parole di Alessi parlando con la conduttrice, Adriana Volpe – che nella casa del Grande Fratello Vip, dove non c’erano i vip ma non importa, arrivò anche il fratello di Enoch, Mario Balotelli, il quale fece una battuta, perchè avevano avuto una storia loro, talmente volgare che non posso neanche ripetere anche perchè non l’ho tanta capita ma non importa perchè essendo io vergine martire non potevo capire quella battuta, e tutti han detto ‘teribile, sessista, maschilista’”. Ma non proprio tutti: “Tutti lo hanno condannato tranne lei, Dayane Mello – ha proseguito Alessi – perchè ora si vedono”.

Sergio e Giulio di Folco, marito e figlio Emanuela Aureli/ "Abbiamo rischiato di.."

MARIO BALOTELLI E DAYANE MELLO NUOVA COPPIA: VISTI DA GALLIANI

“Cosa è successo? – ha proseguito Alessi – la Mello e Balotelli si parlano. Ci sono uomini che credono molto nell’amicizia fra donna e uomo, Balotelli no…”. Sembra che i due si siano visti a Monza e poi a Milano: “Lei pare che sia andato a prenderlo a Monzello, il centro sportivo dove si allena il Monza perchè lui adesso sta nel Monza, dopo di che li hanno visti in Brera a Milano, in centro, a casa di Galliani, tornato fortunatamente dall’ospedale dopo aver avuto il covid (si è ripreso benissimo); pare gli abbiano portato una cassa di vino per augurargli di ristabilirsi al più presto e quindi li hanno rivisti li”. Quindi il giornalista ha aggiunto: “Due indizi fanno una prova, per cui è fatta, io sono felice, spero che lui si comporti bene e che lei se lo regga, anche se fra lui è lei che mi fa più paura lei perchè è selvaggia”. Secondo Adriana Volpe è invece ‘più selvatica’: “Mi sembra peggio che selvaggia, comunque a me piace molto Dayane anche Balotelli, che tra l’altro è un ottimo padre, mi dice che la Fico che ha un rapporto splendido con sua figlia Pia”.

LEGGI ANCHE:

Laura Pausini "Se vinco l'Oscar lo dedico al mio papà"/ "Porterò mia figlia e.."

© RIPRODUZIONE RISERVATA