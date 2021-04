Dayane Mello e Mario Balotelli sono fidanzati?/ “Lui ha intenzione serie..”

Cambia il mese ma non il gossip perché se a marzo si parlava di un ritorno di fiamma tra Dayane Mello e Mario Balotelli, anche oggi si dice lo stesso e tutto perché a rilanciare il gossip ci ha pensato il settimanale Chi. Galetta fu quindi la casa del Grande Fratello Vip 2021 oppure no? Al momento tutto tace e i due non hanno confermato o smentito la cosa, ma l’unica cosa certa è che se lo scorso mese i due erano stati avvistati in giro per Milano, oggi si torna a parlare di una liason che avrebbe addirittura risvolti molto seri. Proprio nella Casa i due si erano rivisti ma la circostanza non era stata particolarmente felice visto che il calciatore si era lasciato andare a frasi poco carine (che sembra fosse il loro modo di scherzare) con tanto di scuse accettate dalla bella brasiliana, e adesso?

Dayane Mello e Mario Balotelli sono fidanzati?

Dayane Mello ha raccontato proprio in un’intervista a “Casa Chi” di aver iniziato una nuova frequentazione ammettendo: “Con questa persona ci conosciamo da quando lui era piccolo ed io ero piccola. Avevo 19 anni, poi io sono stata fidanzata, lui ha avuto un figlio, io ho avuto una figlia…”. A quel punto tutti hanno pensato proprio che stesse parlando di Mario Balotelli visto che erano stati beccati già insieme a Milano ma adesso a rivelare altro è il settimanale Chi che nelle sue Chicche rilancia: “Sembra che oggi si siano ritrovati e abbiano ricominciato da capo una storia d’amore lontano dai flash e dalle telecamere. Il calciatore questa volta avrebbe intenzioni serie”.

