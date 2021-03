Dayane Mello e Mario Balotelli sono fidanzati?/ L’incontro misterioso a Milano

Dayane Mello e Mario Balotelli, clamoroso ritorno di fiamma?

Nelle ultime ore il web non parla di altro: pare infatti che Dayane Mello e Mario Balotelli si stiano riavvicinando. Dopo aver partecipato a Live non è la D’Urso, Dayane ha incontrato l’ex fidanzato Balotelli. I due sono stati avvistati insieme, in atteggiamenti abbastanza intimi, tra le vie di Milano. L’incontro tra i due è avvenuto circa una settimana fa e, soprattutto, dopo le dichiarazioni che la Mello ha rilasciato durante l’ospitata nel programma social Casa Chi in cui parlava di un uomo che la aspettava fuori dalla casa del Grande Fratello Vip.

Inoltre, la vippona non aveva voluto confessare niente sull’identità dell’uomo in questione, affermando che se avesse detto il nome sarebbe successo un casino. Su quest’uomo misterioso aveva solo raccontato che non è una persona che ha appena conosciuto, ma che fra alti e bassi fa parte della sua vita da ormai dieci anni. Siamo sicuri che Dayane non stia tentando di confondere le acque? Perché Balotelli è entrato nella vita della Mello proprio dieci anni fa e quindi tutti gli indizi fanno pensare proprio a lui!

Galeotta fu la battutaccia di Balotelli a Dayane al Grande Fratello

I due hanno avuto una storia d’amore diversi anni fa, terminata poi in modo non troppo pacifico. Fatto che si è potuto notare anche nella casa del Grande Fratello. Dayane Mello ha partecipato al reality show di Canale 5 come concorrente, insieme a Enock Barwuah, il fratello di Mario Balotelli. Durante una puntata in prima serata del lunedì sera, Mario è entrato nella casa per salutare il fratello, ma non solo: si è reso protagonista di una battura davvero infelice nei confronti della sua ex fidanzata.

Nonostante il calciatore sia stato chiamato come ospite per fare una sorpresa al fratello, non è riuscito a fare a meno di rivolgere la sua attenzione alla modella, in modo però poco carino. In particolare, Balotelli ha fatto delle illusioni scurrili rispetto ai rapporti intimi tra di loro. Le frasi che l’attaccante del Monza ha pronunciato durante la diretta sono state molto criticate, sia dal pubblico fuori, sia dai concorrenti del gioco. Ora, però, sembra che la situazione sia del tutto cambiata e che tra i due sia tornato il sereno. I due si saranno visti solo per chiarire quello che è successo al GF o per riavvicinarsi definitivamente? Staremo a vedere, ma per il momento né la modella né il calciatore hanno confermato o smentito il fatto di essere tornati insieme!

