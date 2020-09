MARIO BALOTELLI/ Il fratello Enock al Gf Vip 5: lui entrerà nella Casa di Cinecittà?

Enock Barwuah al Grande Fratello Vip 5 significa che dentro e fuori la Casa si parlerà molto di Mario Balotelli, fratello del concorrente del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Il presentatore riuscirà a fare il colpaccio portando all’interno di Cinecittà l’ex attaccante di Inter e Milan? Di certo per riuscire nell’impresa Mediaset dovrà farsi trovare pronta nello sborsare un ingaggio che sia all’altezza delle aspettative di SuperMario. E chissà che al Biscione non toccherà sperimentare la sensazione di spaesamento provata da tanti direttori sportivi che hanno avuto a che fare con il sempre ostico procuratore di Balotelli: Mino Raiola. Proprio quest’ultimo è chiamato a compiere un altro piccolo grande capolavoro nel giro di pochi giorni: trovare una squadra che sia disposta a dare nuovamente fiducia a Mario Balotelli…

MARIO BALOTELLI: IL NO DEL BESIKTAS AL SUO ACQUISTO

L’ultima squadra a chiudere le porte in faccia a Mario Balotelli, dopo la traumatica conclusione del suo rapporto con il Brescia, è stato il Besiktas. Proprio quando “radio mercato” dava per scontato il suo approdo nel campionato turco, ecco arrivare la sonora bocciatura da parte dell’allenatore della formazione di Istanbul, Sergen Yalcin. A spiegare il suo “no” all’acquisto di Balotelli è stato lo stesso allenatore turco: “Quando la società me lo ha chiesto, ho preferito dire no al trasferimento di Mario Balotelli. Il motivo? Troppe incognite sul suo conto e, oltretutto, i costi dell’operazione sarebbero elevati. Per questo ho scartato l’ipotesi”. Secondo il portale Transfermakt, ad oggi il valore di mercato di Balotelli è precipitato a 3 milioni di euro, ma a spaventare le società sono soprattutto le richieste relative al suo ingaggio. Chissà se Balotelli sarà pronto ad afferrare il prossimo treno. Proprio come ha fatto Enock con la chiamata al Grande Fratello Vip 5.



