Mario Balotelli incidente a Capodanno/ L’auto si blocca, ma cosa è successo davvero?

Mario Balotelli fa tornare a parlare di lui per un incidente in auto nella notte di Capodanno. Durante le prime ore di questa mattina si è parlato di uno sbandamento e di numerose polemiche attorno a questo fatto. Ansa spiega però come il fatto sia stato molto più leggero di quanto sia stato fatto passare dalla stampa, con un episodio decisamente diverso da un incidente. Alla guida della Fiat 500 Abarth c’era un amico del calciatore del Brescia, quando attorno alle sei di questa mattina il veicolo è andato a colpire con le ruote il marciapiede fermandosi. Il tutto è accaduto molto vicino a casa di Supermario che arrivato a piedi alla sua abitazione ha chiamato il carro-attrezzi per la rimozione. Un episodio dunque che è servito per lanciare nuovamente in rete una fake news.

Mario Balotelli incidente a Capodanno, “perché sempre lui”

Mario Balotelli protagonista di un incidente a Capodanno è l’ennesima fake news sul calciatore del Brescia che ci fa tornare a parlare del suo passato. Quando era al Manchester City l’attaccante aveva girato la maglia dopo un gol, mostrando la scritta “Why always me?”, “Perché sempre io?”. Balo aveva montato una polemica sul fatto che di fronte a ogni minima situazione legata alla sua vita privata era bersagliato prima dai paparazzi e poi anche dai social network. Anche stavolta infatti un semplice incidente a una ruota ha portato molti a parlare di un brutto episodio quasi a voler accusare lo stesso ragazzo di aver compiuto un qualche tipo di errore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA