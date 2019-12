Raffaella Fico e Mario Balotelli sono tornati insieme?/ Foto romantica sui social

Raffaella Fico e Mario Balotelli sono tornati davvero insieme? Da settimane, i rumors sul ritorno di fiamma tra la showgirl e il calciatore sono aumentati. I genitori di Pia, per amore della loro bambini, sono riusciti a creare un nuovo rapporto ed oggi sono nuovamente in ottimi rapporti. Tra loro c’è stima, affetto e rispetto reciproco, ma dalla foto che entrambi hanno pubblicato su Instagram, quel sentimento che li unisce sembra molto più forte. Raffaella Fico, infatti, ha pubblicato una storia in cui è insieme a Balotelli. La showgirl è appoggiata al calciatore e i due sono davvero molto vicini come potete vedere dalla foto qui in alto. La stessa immagine è stata poi condivisa da Mario Balotelli. Un gesto social che testimonia l’ottimo rapporto che lega oggi la Fico e Balotelli. La foto ha immediatamente fatto il giro del web scatenando l’entusiasmo dei fans che, oggi, credono più che mai nel ritorno di fiamma.

RAFFAELLA FICO E MARIO BALOTELLI, RITORNO DI FIAMMA UFFICIALE? UNA FOTO SCATENA I RUMORS

Una sola foto ha immediatamente scatenato i rumors su un presunto ritorno di fiamma tra Raffaella Fico e Mario Balotelli. I due, negli ultimi tempi, si sono mostrati molto vicini. La showgirl, infatti, dopo aver difeso il padre di sua figlia dagli insulti razzisti, ai microfoni della trasmissione “Un giorno da pecora”, sulla possibilità di tornare tra le braccia di Balotelli, ha dichiarato: “Nella vita mai dire mai, ma ora siamo molto amici, come genitori. Oggi io sono single, non sono fidanzata. Ma, diciamo che sono una single che ha tanti corteggiatori”. Tra i due, dunque, qualcosa è cambiato? Ad alimentare il gossip è stato anche un commento di Balotelli che, sotto il video di un allenamento della Fico, ha scritto: “mamme che chiappe”. I due, dunque, annunceranno presto di essere tornati insieme?

