Mario Balotelli “Prega Dio che io non venga a trovarti là dentro…”/ Lo sfogo sul “caso Dayane Mello”

Mario Balotelli contro Dayane Mello, questo è quanto. Pensavamo che il problema fosse stato il possibile ingresso di Raffaella Fico al Grande Fratello Vip 2020 ma, a quanto pare, il campione ha il suo bel filo da torcere anche così e tutto per via della presenza di Dayane Mello. La bella modella ha rivelato che da giovane ha avuto un flirt con Mario Balotelli, una storia d’amore che non è stata mai vissuta e che non si è mai consumata perché i due si ritrovavano spesso nel momento sbagliato, ma di cui lei parla ancora con gli occhi a cuoricino. La cosa ha dato molto fastidio a Mario Balotelli che non ama essere tirato in mezzo per questioni di gossip e di vita privata e così Alfonso Signorini ieri sera lo ha comunicato in casa facendo capire ai due che il campione non è proprio felicissimo dei loro discorsi ma omettendo però delle frasi choc che lui ha scritto su Twitter e che adesso sembrano sparite nel nulla.

LE FRASI CHOC DI MARIO BALOTELLI AI DANNI DI DAYANE MELLO

Mario Balotelli non ha affatto gradito il fatto di essere stato tirato in mezzo da Dayane Mello al Grande Fratello Vip 2020 e così su Twitter, dove sempre più spesso commenta per il fratello Enoch, ha scritto: “Prega Dio che io non venga a trovarti là dentro perché arrivo con le sciabole” e poi subito dopo un’altra frase choc che ha tirato in mezzo la sua attuale dolce metà: “La mia ragazza ti saluta e ti aspetta anche lei con le pistole”. Messaggi che il GF si è guardato bene dal mandare in onda e che Mario Balotelli ha deciso di cancellare forse prima che scoppiasse la polemica. Peccato perché in molti sono riusciti a fare gli screen e le sue frasi adesso circolano sul web.



