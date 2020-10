Mario Balotelli Vs Maria Teresa Ruta/ “Enock violento se urla, ma gli altri..”

Mario Balotelli contro Maria Teresa Ruta dopo il Grande Fratello Vip 2020. Ancora una volta sono i social che fanno “l’uomo ladro” e così quando la puntata del lunedì del reality di Canale5 va in onda, ecco che il campione si piazza davanti alla tv con il suo telefono e punzecchia alla prima occasione. Chi ci è finito nel suo mirino questa volta? Maria Teresa Ruta, rea, in realtà, di essere la madre di Guenda Goria colei che ha alzato il polverone contro Enock a tavola davanti a tutto facendolo poi esplodere. A quel punto Mario Balotelli, dopo aver assistito al teatrino di Maria Teresa Ruta pronta ad urlare contro il marito Amedeo Goria reo di aver accusato la figlia di essere bipolare, ha lasciato intendere sui social che se ad alzare la voce è il fratello si parla di violenza, in caso contrario ci sono applausi anche se loro, a differenza di altri, i panni sporchi li lavano in famiglia.

Mario Balotelli Vs Maria Teresa Ruta dopo la sfuriata di ieri contro il marito: “Enock violento se urla, ma gli altri..”

In particolare, proprio su Twitter, Mario Balotelli ha scritto: “Ma quando alza la voce mio fratello patatrak! Aggressivo, violento ma quando lo fanno gli altri? Mah! Almeno i problemi familiari noi abbiamo l’educazione e il rispetto di tenerli per noi e i nostri familiari. Tutti predicano bene e razzolano male e in più giudicano MAH”. Inutile dire che in molti gli hanno fatto notare che la Ruta ha inveito contro il marito reo di aver usato termini pesanti nei confronti della figlia e che non è proprio la stessa situazione in confronto a quanto fatto da Enock. Un altro scivolone di Super Mario?



