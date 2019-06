MARIO BIONDI/ Atteso per un gran concerto a Imola (Woodstock, Rita racconta)

MARIO BIONDI E IL NUOVO SINGOLO “SUNNY DAYS”

Non si può dire che questo non sia un buon momento per Mario Biondi. A inizio mese, infatti, ha presentato un nuovo singolo, dal titolo “Sunny Days”, in cui duetta con Cleveland Jones, considerato un astro nascente del jazz. Biondi torna a usare l’inglese, lingua con cui sicuramente riesce a trasmettere meglio il calore della sua voce. La scorsa settimana è uscito anche il video di questo brano e Biondi, nel presentarlo, ha detto: “Gli occhi, che sono lo specchio dell’anima, si incontrano e raccontano con voci diverse la stessa storia. C’è chi grida e chi parla sotto voce ma il dolore è la stessa croce”. Chissà se oggi, durante la trasmissione di Rai 2 Woodstock, Rita racconta, Mario Biondi, che è tra gli ospiti della conduttrice Rita Pavone, parlerà del suo nuovo singolo.

MARIO BIONDI, IL CONCERTO A IMOLA

Non è da escludere tra l’altro che Mario Biondi parli dei suoi prossimi impegni. Nell’estate non mancheranno suoi concerti, il più importante dei quali sembra essere quello che si terrà il 14 luglio a Imola, nella cornice dell’autodromo dedicato a Enzo e Dino Ferrari. L’evento è stato organizzato dal Comune di Imola e dal Gruppo Hera e non avrà alcun costo per chi vorrà assistervi. Secondo quanto riporta l’Ansa, la Sindaca di Imola Manuela Sangiorgi teneva particolarmente a regalare alla città un grande momento di musica dopo quello di Imola in Musica e non è stato causale scegliere come location l’autodromo che nella sua storia ha ospitato altri importanti live musicali. Considerata la capienza e l’ingresso gratuito, c’è da aspettarsi un’importante affluenza di pubblico.

IL TOUR ESTIVO DI MARIO BIONDI

Il cantante siciliano prima e dopo Imola sarà impegnato in concerti prevalentemente all’estero. Dopo aver cantato a Berlino a metà giugno, infatti, si recherà ancora in Germania, a Straubing, il 5 luglio, per poi essere a Wadowice, in Polonia, il 6 luglio, a Malaga, in Spagna, il 12 luglio e a Jurmala, in Lettonia, il 18 luglio. Ad agosto, invece, Mario Biondi si esibirà fondamentalmente in Italia. Il 3 agosto sarà infatti a Monforte d’Alba, per poi esibirsi, il 16 agosto, a Zafferana Etnea, vicino alla sua Catania. Il 22 agosto sarà invece a Noci, in provincia di Bari, per poi spostarsi a Palmi, in provincia di Reggio Calabria, il 25 agosto. A settembre Biondi è invece atteso a Budapest, in Ungheria, mentre a ottobre dovrà cantare a Sofia, capitale della Bulgaria.



