Mario Biondi, compagna e figli/ Musicisti come papà: Mil e Matilda i più piccoli

Pubblicità

Mario Biondi diventa papà per la nona volta e segna il record in un’Italia in cui le nascite continuano ad essere poche. Il cantante ha annunciato che diventerà papà della piccola Matilda che andrà a fare compagnia agli altri otto figli nate dalle due precedenti compagne. Il cantante dalla voce inconfondibile, infatti, dalla ex moglie Monica Farina ha avuto i sei figli più grandi ovvero Marzio, Zoe, Marica, Chiara, Ray e Louis Mario. Dall’ex compagna Giorgia Albarello ha avuto la settima figlia, Mia, mentre dall’attuale compagna ha avuto l’ottavo figlio, Mil, e tra poco avrà la sua nona figlia che si chiamerà Matilda. Ma chi è la compagna di Mario Biondi e chi sono i figli del cantante che starebbero seguendo le orme del padre?

Pubblicità

MARIO BIONDI: TOP SECRET L’IDENTITA’ DELLA COMPAGNA

Non si sa assolutamente nulla della compagna di Mario Biondi. Il cantante, pur avendo svelato che diventerà padre per la nona volta con la nascita della piccola matilda, non ha svelato il nome della donna che, dopo averlo reso padre per l’ottava volta, gli regalerà il non figlio. Molto riservato, l’artista parla raramente della sua vita privata. Anche dei suoi figli si sa davvero poco. L’unica cosa nota è che i figli maggiori, nati dal matrimonio con Monica Farina, avrebbero cominciato a seguire le orme del padre. Il grande sogno di Mario Biondi è realizzare un disco con i suoi figli. Riuscirà a realizzarlo? In attesa di poter dare voce anche si auoi figli, Mario Biondi attende la nascita della piccola Matilda.



© RIPRODUZIONE RISERVATA