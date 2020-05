Mario Biondi papà per la nona volta/ Annuncio in diretta radio “Si chiamerà Martina”

Pubblicità

Una splendida notizia per il noto cantante italiano Mario Biondi: diventerà papà per la nona volta. Già, proprio così, perchè nella serata di ieri, durante la diretta della puntata del programma radiofonico Radio2 Social Club condotto da Luca Barbarossa, Andrea Perroni e Neri Marcorè (in onda tra l’altro in questi minuti su Rai 2), il 49enne catanese ha reso pubblica la bella notizia. In collegamento via Skype ha spiegato: “Da poco ho scoperto che sarò padre per la nona volta di una bimba che si chiamerà Martina”. Immediata la replica di Marcorè che ha commentato gioioso: “Ma che bella notizia, e poi dicono che la natalità, la crisi delle nascita ecc ecc… fossero tutti come Mario Biondi qua c’avremmo una popolazione cinese in Italia”. Quasi una sorta di record mondiale quello di Biondi, visto che dopo aver messo al mondo otto figli, è pronto all’arrivo del nono, una mini squadra di calcio.

MARIO BIONDI PAPA’ PER LA NONA VOLTA: GLI ALTRI 8 FIGLI AVUTI DA DUE DONNE DIVERSE

Non si sa nulla invece della mamma, per cui le generalità non si conoscono, ma siamo certi che nel corso dei prossimi giorni potrebbe trapelare qualche indiscrezione in più. Biondi, classe 1971, ha avuto sei figli dal primo matrimonio, quello con l’ex moglie e cantante Monica Farina. Da lei ebbe Marzio, Marica, Zoe, Louis Mario, Chiara e Ray. Quindi, nel 2014, dopo essersi separato dalla consorte, si unì alla modella Giorgia Albarello, da cui ebbe il settimo figlio, Mia, e quindi l’ottavo nel 2017, Mil. Ora, a distanza di tre anni dall’ultimo arrivo, una nuova bimba. Conoscendo già il sesso del futuro nascituro, la notizia non è di certo di primo pelo, di conseguenza Biondi è stato bravissimo a non far trapelare alcuna indiscrezione sui social, senza mai sbilanciarsi. Mario Biondi è considerato una delle voci soul migliori al mondo e la grande svolta in carriera avvenne nel 2004, con il suo brano iconico “This is what you are”, pensato inizialmente per il mercato giapponese, ma inserito un po’ a sorpresa in rotazione presso la prestigiosa emittente radiofonica BBC1.



