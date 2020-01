Mario Biondi/ “Io papà apprendista, miei 8 figli la prima giuria” (55 Passi nel Sole)

Ci sarà anche Mario Biondi sul palco dello show di Al Bano Carrisi e Romina Power, 55 passi nel sole. Il grande artista, che proprio in occasione dell’arrivo del nuovo anno ha animato il Capodanno in musica di Palermo, di recente si è raccontato in una lunga intervista a Vanity Fair parlando per la prima volta della sua vita privata e professionale. Padre di otto figli, non può non sentire il peso delle responsabilità. In merito l’artista siciliano ha commentato: “Non è per niente semplice interagire con loro, ma la cosa più importante che dobbiamo ricordare è che i bambini non sono esseri inanimati o deboli, ma delle persone che devono essere seguite e tutelate. Specie in una società dove c’è un’autoreferenzialità altissima, una delle peggiori malattie che ci sia”. I suoi figli, intanto, stanno crescendo, segno del tempo che passa. Lui, invece, continua ancora a sentirsi un “super-papà”? Il cantante ha replicato: “Rimango un papà apprendista che sta ancora imparando. I figli devono capire che il padre è una persona e, come tale, non è perfetto, Superman o infallibile”. Mario ha ricordato come i problemi iniziano in occasione di una separazione, quando purtroppo spunta l’ombra del “genitore di Serie A e di Serie B, una cosa che crea una grande confusione nelle nuove generazioni”.

MARIO BIONDI: IL SUO RUOLO DI “PAPÀ APPRENDISTA”

A marzo 2020 uscirà il nuovo lavoro discografico di Mario Biondi e che lo vedrà in giro con il suo nuovo tour, anche Italia dal prossimo maggio con due date a Roma e Milano. Eppure i suoi figli continuano ad essere la sua priorità. Loro, a detta dell’artista siciliano, “sono la mia prima giuria. In genere gli faccio ascoltare le mie canzoni in auto: li guardo, li osservo e aspetto. Poi iniziano a chiedermi, ma questa canzone è nuova? E mi domandano con chi l’ho suonata, dove l’ho registrata: quando cominciano le domande, significa che ha suscitato interesse”. Da parte loro, ad oggi, non sarebbe mai giunta una critica, almeno non a parole, “ma cerco di percepirlo”, ha ammesso. La musica, tuttavia, pervade anche le loro vite. Papà Mario ha raccontato: “Marika, che ha 19 anni, spesso mi fa appunti sugli accordi, sull’armonizzazione delle voci. Ma anche Zoe: adesso loro due fanno le coriste nella tournée di Renato Zero, senza alcun tipo di spinta da parte mia. Tutti gli altri studiano canto, batteria, chitarra: a gennaio Ray inizierà il Conservatorio a Parma. Diciamo che la musica ha sortito l’effetto giusto”.

