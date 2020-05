Mario Biondi/ Dopo Monica Farina e Giorgia Albarello con la nuova compagna arriva il nono figlio a 49 anni

Pubblicità

Mario Biondi sta per allargare sempre di più la sua famiglia. Dopo aver messo al mondo otto figli, l’artista si prepara ad allargare le braccia anche al nono rampollo. Come ha rivelato lui stesso a Radio2 Social Club, sarà una bambina e il suo nome sarà Matilda. A 49 anni d’età, il cantautore siciliano continua a riscuotere successi sia grazie alla musica sia grazie alla vita privata. Va ricordato che l’ultima di casa è legata alla terza compagna, quella attuale: i due hanno già avuto Mil insieme. Biondi però ha dato alla luce i primi sei figli con l’ex moglie Monica Farina: Marzio, Zoe, Louis Mario, Ray e Chiara. Poi è stata la volta di Mia, nata dalla sua precedente relazione con Giorgia Albarello. Biondi intanto continua a girare il mondo grazie alla musica: lo scorso 22 maggio è stato a Budapest in occasione del festival, per un live imperdibile. Oggi, sabato 30 maggio 2020, Mario Biondi sarà uno degli ospiti che vedremo nella replica di Gigi, questo sono io, in onda su Rai 1. Nel frattempo, l’artista ci svela di aver rivisto l’amico Red Canzian negli scorsi giorni. “Oggi splendida giornata con l’amico Red”, scrive infatti nell’ultimo post pubblicato su Instagram. Clicca qui per guardare la foto di Mario Biondi e Red Canzian.

Mario Biondi, un fiume in piena

Mario Biondi è un fiume in piena quando si parla di musica. Anche se come tutti i cittadini del mondo è stato costretto a sottostare alle misure restrittive, il cantautore si è dato da fare per non saltare alcuni impegni artistici. Stop ai live, ma via al singolo Il nostro tempo realizzato in duetto con Annalisa Minetti. Lo scopo è benefico e vanta la collaborazione di Petra Magoni, Dodi Battaglia e Marcello Sutera. I fondi invece verranno destinati all’associazione di volontariato Auser, che si occupa di sostenere le persone fragili e rimaste sole proprio durante l’emergenza sanitaria. Anche se da molti considerato come il Barry White dell’Italia, Biondi preferisce rimanere umile e non vantarsi delle proprie doti, anzi. “Sono stato fortunato forse fin dalla nascita, perché avevo un orecchio musicale che mi portava a un certo tipo di sonorità, ma la ricerca è continua ancora oggi“, ha detto poco tempo fa a The Flight, il programma radiofonico di RTL, “non mi sento arrivato. Ascolto continuamente film e programmi in inglese”.

Foto, giornata con Red Canzian

Visualizza questo post su Instagram Oggi splendida giornata con l’amico Red. #tivogliobene #musica Un post condiviso da Mario Biondi (@mariobiondiofficial) in data: 27 Mag 2020 alle ore 10:16 PDT





