Mario Cassano, fidanzato Jessica Mazzoli/ Chi è? Una storia nata prima del GF 16

Jessica Mazzoli ha un nuovo amore. Archiviata per sempre la tormentata storia con Morgan, il padre di sua figlia Lara, il cuore della cantante ed ex gieffina torna a battere, stavolta per Mario Cassano. In molti si chiederanno chi è il nuovo fidanzato della Mazzoli e a svelarlo in anteprima è Novella2000, con tanto di servizio fotografico che li vede insieme e spensierati tra baci e passeggiate romantiche. Mario Cassano ha 36 anni, è originario di Casamassima in provincia di Bari. Di professione fa il deejay e lo fa in giro per tutto il mondo. Ha infatti vissuto in Egitto, in Costa d’Avorio, alle Maldive, Cuba e Marocco. Poi è arrivato in Sardegna e proprio qui ha conosciuto Jessica Mazzoli, che è oggi la sua compagna. È stata la musica, fa sapere il noto portale, a farli incontrare e legarli.

Jessica Mazzoli e Mario Cassano: ecco com’è nato l’amore

Lui è un deejay, lei è una cantante: la musica ha fatto da tramite alla nascita di questo amore tra Jessica Mazzoli e Mario Cassano. I due si sarebbero conosciuti prima dell’ingresso di Jessica nella Casa del Grande Fratello 16, ma avrebbero approfondito questa frequentazione solo dopo l’uscita dalla casa. Chiaramente in questo rapporto è stata coinvolta anche Lara, la figlia che la Mazzoli ha avuto da Morgan. A proposito del cantante, questa sera ci sarà un confronto in diretta a Live non è la d’Urso tra i due ex che, stando alle ultime dichiarazioni di Morgan, si sono finalmente riavvicinati al fine di avere un rapporto civile, soprattutto per il bene della loro figlia. Vedremo se Jessica accennerà anche a questo nuovo amore.

