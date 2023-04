MARIO, PAPÀ DI ELISABETTA GREGORACI/ La lettera a Domenica In: “Mi ricordi tua mamma”

Mario Gregoraci, padre di Elisabetta, è stato ospitato nel salotto di Mara Venier assieme alla figlia. “È una monellaccia”, racconta sorridente il padre parlando di Elisabetta, poco prima di consegnarle una lettera, che vorrebbe leggesse al posto suo, perché “non sono bravo a parlare in pubblico. Sono molto orgoglioso di te, sei una brava mamma sempre presente ed amorevole con Nathan. In certi momenti mi ricordi tua mamma Melina, hai lo stesso carattere forte e la stessa dolcezza negli occhi e anche io, come dici sempre tu, pagherei qualsiasi cosa per poterla riabbracciare. In questi anni non sono mancati i momenti difficili, ma sei riuscita ad affrontarli senza abbatterti mai e da papà vorrei vederti sembra felice e sorridente. Spero di rivederti e passare qualche giorno assieme, ma sappi che per te, per tua sorella, e per i nostri splendidi nipoti, ci sarò sempre. Ti voglio bene, papà”. (Agg di Lorenzo Drigo)

Mario Gregoraci, un punto di riferimento per la figlia Elisabetta

Per la famosa showgirl Elisabetta Gregoraci, il padre Mario è un vero e proprio punto di riferimento. Questo perché è sempre stato un papà presente, in grado di spronarla e supportarla nei momenti più importanti della sua vita. Non è un caso che la conduttrice di Soverato abbia spesso parole al miele per il dolce papà, tutte quelle volte che ne ha parlato pubblicamente in varie ospitate televisive ed interviste ai media. Elisabetta e Mario, dunque, hanno costruito un rapporto splendido, come quello che la soubrette aveva instaurato con la madre, purtroppo scomparsa da tanti anni.

La Gregorarci ha sempre descritto papà Mario come una persona meravigliosa e generosa, sempre presente nella sua vita, soprattutto dopo la perdita della mamma. La sua forza le ha permesso di non sprofondare e di provare a voltare pagina. Anche se si vedono poco per via dei tanti impegni lavorativi, il rapporto tra i due è davvero speciale e amorevole.

Mario e Elisabetta Gregoraci, un rapporto speciale: si vedono poco ma…

Tra le tante cose che uniscono papà Mario ed Elisabetta Gregoraci ci sono sicuramente le attività sportive. Entrambi infatti si considerano dei veri e propri “atleti” e quando possono condividono assieme il piacere di praticare sport. Per quanto riguarda la vita privata di Mario Gregoraci, non si hanno moltissime informazioni. Anche perché è un uomo molto riservato, che non ha mai fatto parte del mondo dello spettacolo e della televisione.

La sua ‘popolarità’, per certi versi, è dovuta al successo e alla notorietà della figlia. Come raccontavamo l’uomo ha vissuto un gravissimo lutto nel 2001 quando ha perso la moglie. La madre di Elisabetta, infatti, è scomparsa in seguito ad una grave malattia e da quel giorno papà Mario è diventato una figura di riferimento per tutte e due le figlie.











