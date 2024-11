Mario Cusitore, lite a Uomini e Donne con Margherita Aiello

Mario Cusitore torna ad essere protagonista di Uomini e Donne per il rapporto con Margherita Aiello e Morena Farfante. La prima dama, nel corso della puntata di Uomini e Donne dell’8 novembre, decide di chiudere definitivamente con il cavaliere napoletano che non la prende benissimo. “A me è dispiaciuto più come Margherita l’ha gestita che il risultato. Non ho mai pensato di avere occasioni con lei”, spiega il 45enne scatenando la reazione di Gianni Sperti e Tina Cipollari.

“Hai fatto sempre di tutto per riprenderti Morena e Margherita quando se ne sono andate”, dicono gli opinionisti ma Mario non è d’accordo – “Loro se ne sono andate e loro sono tornate, perché mi chiamavano finita la puntata”.

Morena Farfante contro Mario Cusitore

Mella discussione tra Mario e Margherita si intromette anche Morena che ammette di non aver ancora capito il motivo per cui Mario ha deciso di chiudere con lei. “Mi sembra che la chiusura l’hai voluta tu, con motivazioni surreali. Tu HAI USCITO delle motivazioni assurde, come quella di non trovare dei contenuti, salvo però stare a parlare con una persona fino alle 8 del mattino. Quando stiamo insieme ti apri in modo, quando sei qui cambi completamente atteggiamento” – spiega la dama che poi aggiunge – “In una cena mi hai detto che avresti preferito conoscermi fuori dal programma”.

Maria De Filippi svela che Mario ha confidato alla redazione l’intenzione di lasciare definitivamente il programma e tale confessione fa infuriare Gianni Sperti che accusa Mario di fuggire quando salta fuori la verità su di lui. Cusitore, dunque, nelle prossime puntate di Uomini e Donne, sarà davvero assente o proverà a conoscere nuove dame?