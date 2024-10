Mario Cusitore tra Morena e Margherita a Uomini e Donne

Mario Cusitore scatena il caos con le sue frequentazioni a Uomini e Donne. Nel corso della puntata di Uomini e Donne del 16 ottobre 2024, Maria De Filippi chiama al centro dello studio Mario, Yury, Morena e Margherita. Quest’ultima, delusa da Cusitore, ha scelto di uscire anche con Yury scatenando la reazione di Mario. Mario, infatti, ammette di essere arrabbiato con Margherita perché durante una telefonata chiarificatrice gli ha detto di essere stanca omettendo l’uscita con Jury che, a sua volta, sta uscendo anche con Ilaria con cui ci sono stati anche incontri intimi.

Chi è Morena Farfante, la dama di Uomini e Donne/ Notte di passione in auto con Mario Cusitore

“Credo che fino ad ora sono l’unico uomo qui ad essere uscito solo con una donna, non dando esclusive allora sono uscito anche con Margherita“, le parole di Jury. Mario, inoltre, rinuncia a consegnare un regalo a Margherita che, secondo Tina Cipollari, ha occhi solo per Mario.

Mario Cusitore e Morena, lo scontro infiamma Uomini e Donne: lui svela l’incontro intimo

Morena Farfante, al centro dello studio, racconta di aver sentito Mario Cusitore il quale, però, le ha detto che stava rientrando a Napoli. Il cavaliere, però, smentisce. “Ho detto ‘forse vado a casa perché ho problemi a casa‘”, dice il 45enne napoletano. Morena, però, nonostante le giustificazioni, non ha voglia di continuare. “Voglio chiudere, ti sto piantando“, sbotta la dama. Morena, inoltre, spiega di aver deciso di chiudere non avendo gradito il mutismo di Mario quando si è parlato della loro uscita. “Non hai detto nulla perchè dovevi andare a recuperare Margherita“, dice la dama.

Margherita Aiello, chi è la dama di Uomini e Donne/ Mario Cusitore chiude con lei: poi spunta Jury

Dopo aver lasciato il centro dello studio, Morena e Mario discutono a distanza. “Lo dico io o lo dici tu?”, chiede Mario alludendo alla notte di passione che hanno trascorso in auto dopo aver trascorso la serata in discoteca. Una confessione, quella di Mario, che scatena il caos in studio.