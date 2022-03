Mario Draghi, incidente per fratello Marcello: come sta?/ Giù da moto: codice rosso…

Marcello, il fratello del presidente del Consiglio Mario Draghi, è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto a Roma di fronte allo stadio “Flaminio”, più precisamente all’incrocio tra viale Tiziano e piazzale Manila. L’episodio è avvenuto nella serata di sabato, ma la notizia si è diffusa solamente nella mattinata di lunedì 14 marzo 2022. In base a quanto appreso, sulla dinamica del sinistro stanno conducendo i dovuti accertamenti, finalizzati a chiarire l’esistenza di eventuali responsabilità, gli agenti del II Gruppo Parioli della polizia municipale.

Fino a questo momento si sa che l’uomo, 69 anni, è rimasto coinvolto in uno scontro tra la sua motocicletta e un’automobile (una Skoda Fabia). Il fratello minore di Mario Draghi, che nella vita di tutti i giorni è un imprenditore, si trovava in sella a uno scooter Honda Sh 150, quando è caduto rovinosamente a terra senza riuscire a evitare il rovinoso impatto con il veicolo a quattro ruote sopra menzionato.

MARIO DRAGHI, IL FRATELLO MARCELLO VITTIMA DI UN INCIDENTE STRADALE: COME STA?

Ovviamente, la notizia dell’incidente stradale in cui è rimasto coinvolto Marcello, fratello del premier Mario Draghi, non solo ha fatto il giro di tutte le testate giornalistiche, ma ha anche attirato l’attenzione dei lettori, interessati a comprendere quali siano le condizioni di salute del malcapitato. A tal proposito, il “Corriere della Sera” riporta che Marcello Draghi è stato subito soccorso da un’ambulanza dell’Ares 118 ed è stato trasportato all’ospedale “Santo Spirito”, dove è poi stato trattenuto in osservazione in codice rosso.

A fornire maggiori dettagli è il sito di Rai News, su cui campeggiano informazioni rassicuranti: “Qui – dopo la tac e altri esami – gli sarebbe stata riscontrata la frattura di una gamba. Rimarrà ricoverato presso il nosocomio romano almeno per venti giorni”, si legge. Insomma, “soltanto” (si fa per dire) una gamba rotta e un brutto spavento, per lui e per Mario Draghi. Nel contempo, l’automobilista al volante della Skoda Fabia è stato sentito dai vigili urbani ed è stato sottoposto all’alcoltest.



