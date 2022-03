Paola Caruso trasportata con l’ambulanza in ospedale: cosa è successo?/ “A rischio La Pupa e il Secchione”

Paura per Paola Caruso. La nota showgirl, uno dei volti più famosi della tv e dei reality, proprio mentre si apprestava a tornare protagonista in tv con una nuova esperienza a La Pupa e il Secchione, è stata ricoverata in ospedale. La donna è finita in pronto soccorso, trasportata addirittura dall’ambulanza, dopo aver avuto un attacco allergico. Dopo che la notizia è rimbalzata su vari siti, come Dagospia, che ha lanciato la news, è stata la stessa Paola a raccontare tutto tramite Instagram Stories.

La showgirl, nelle stories ha raccontato: “Ho visto che è uscita la notizia che non sto bene. Ero in quarantena da giovedì per entrare nella villa de ‘La Pupa e il Secchione’, però io sono allergica alla moquette, alla polvere, agli acari. Ho resistito i primi giorni ma poi alla fine non ce l’ho fatta più perché questa tosse è aumentata e aumentata finché non ho più respirato stamattina e ho chiamato l’ambulanza. Adesso sto in ospedale, mi stanno facendo la terapia. Sto un po’ meglio ma non sto proprio bene. Ho tossito troppo”.

Paola Caruso, malore mentre era in quarantena per La Pupa e il Secchione

Paola Caruso era in isolamento in hotel: il periodo di quarantena è obbligatorio per poter entrare nella casa de La Pupa e il Secchione. Proprio in albergo, la showgirl si è sentita male dopo giorni di malesseri vari. La soubrette è stata trasportata in ambulanza in un ospedale romano. Proprio a Roma, infatti, era in isolamento in hotel per fare il suo ingresso nella casa del programma condotto per la prima volta da Barbara d’Urso.

La causa del malore è stata la sua allergia agli acari. Dopo giorni di tosse, l’ex Bonas di “Avanti un altro” non ha più resistito e ha chiamato l’ambulanza, che l’ha trasportata in ospedale. Proprio in un nosocomio della Capitale, la showgirl si è mostrata in barella e con la flebo al braccio. Le condizioni sono leggermente migliorate, come ha raccontato lei stessa, ma non ancora da poter tornare a casa. Proprio a causa del malore, è in dubbio partecipazione di Paola Caruso a La Pupa e il Secchione. Il programma comincerà il prossimo 15 marzo e sarà condotto da Barbara D’Urso.

