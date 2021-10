Mario Draghi/ Video: “Nessuna tassa patrimoniale. Presto incontrerò Salvini”

Il governo va avanti: non ha dubbi Mario Draghi. Intervenuto in conferenza stampa al termine dei lavori del Vertice Ue-Balcani occidentali, che si è tenuto a Brdo, in Slovenia, il presidente del Consiglio ha spiegato che «l’azione del governo non può seguire il calendario elettorale, perché deve seguire quello delle riforme del Pnrr».

«Non c’è nessuna patrimoniale sulla casa», ha tenuto a precisare Mario Draghi nel corso del suo intervento, rispondendo alle dichiarazioni di Matteo Salvini sulla revisione della rendita catastale. Il premier ha poi aggiunto: «È stata fatta un’operazione di trasparenza per riequilibrare il carico fiscale, ci sono tante persone che pagano troppo e tante che pagano meno di quello dovuto».

MARIO DRAGHI: “PRESTO INCONTRO CON SALVINI”

Come dicevamo, Mario Draghi non intravede possibili rischi di crisi per il governo, sottolineando che Salvini «ha detto che la partecipazione della Lega nell’esecutivo non è in discussione», e che è previsto un incontro tra i due nei prossimi giorni. Passando ai temi di politica internazionale, l’ex capo della Bce ha spiegato: «La Nato sembra molto meno interessata, dal punto di vista geopolitico, all’Europa e alle zone di interesse dell’Europa: ha spostato le aree di interesse verso altre parti del mondo». E ancora: «Il ritiro dall’Afghanistan, per il modo in cui è stato deciso, comunicato ed eseguito, e il cambio di intenzioni che ha riguardato il contratto tra Australia e Francia per la fornitura di alcuni sottomarini nucleari scartati per sottomarini di produzione americana sono due messaggi molto forti, che ci dicono che la Nato sembra meno interessata dal punto di vista geopolitico all’Europa». Qui sotto il video della conferenza stampa di Mario Draghi.

